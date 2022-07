Si por algo se le reconoce en los últimos tiempos a Jon Favreau, es por el trabajo estupendo que está realizando en The Mandalorian (desde 2019), la serie televisiva de Disney+ que de veras ha gustado a los seguidores de Star Wars y a la crítica especializada. Pero el desarrollo de su carrera es semejante al de su compatriota Ron Howard: empezó como intérprete y ha ido trasladando sus intereses artísticos al mundo de los productores y de la dirección.

Ante las cámaras, podemos reconocerle como el Pete Becker en Friends (1994-2004), debido a las siete veces que ha encarnado al Happy Hogan del Universo Cinematográfico de Marvel por el momento desde Iron Man (2008) o gracias a su Manny Riskin en El lobo de Wall Street (2013). Y, tras ellas, se ha desempeñado como realizador de largometrajes en nueve ocasiones, y ha sabido evolucionar de productos más bien bobos a una mayor dignidad.

Pero, hasta plantarse en la saga jedi, lo de Jon Favreau ha sido una larga andadura que no parecía vocacional: “Tenía veintidós años y había trabajado en Wall Street durante un año, y renuncié a mi trabajo. Compré una motocicleta y tenía la fantasía de que iría a campo través como en Easy Rider [1969]”, cuenta. “Fui de Nueva York a Los Ángeles, y en el camino de regreso, me detuve en Chicago y vi a un amigo mío que estaba en la improvisación. Y pensé que sería divertido intentarlo”.

La opinión de la crítica especializada sobre la obra como director de Jon Favreau

Los números que muestra la sección de Rotten Tomatoes para los críticos son los siguientes en cuanto a las películas de Jon Favreau, ordenándolas de mejor a peor:

Iron Man (2008): nota media de 7,7 sobre 10 en 281 críticas. El libro de la selva (2016): media de 7,7 en 328 críticas. Elf (2003): media de 7,1 en 196 críticas. Chef (2014): media de 6,8 en 191 críticas. Zathura, una aventura espacial (2005): media de 6,5 en 162 críticas. Iron Man 2 (2010): media de 6,5 en 302 críticas. Crimen desorganizado (2001): media de 6,3 en 106 críticas. El rey león (2019): media de 6 en 432 críticas. Cowboys and Aliens (2011): media de 5,6 en 257 críticas.

Marvel Studios

La opinión de los cinéfilos de Rotten Tomatoes

Acudimos de nuevo a Rotten Tomatoes, pero en esta ocasión para el primer ranking de los filmes de Jon Favreau según las votaciones de sus usuarios:

El rey león: nota media de 4,4 sobre 5 con más de 50.000 votos. Iron Man: media de 4,3 con más de 250.000 votos. El libro de la selva: media de 4,1 con más de 50.000 votos. Chef: media de 4 con más de 50.000 votos. Elf: media de 3,9 con más de 250.000 votos. Iron Man 2: media de 3,7 con más de 250.000 votos. Crimen desorganizado: media de 3,6 con más de 10.000 votos. Zathura, una aventura espacial: media de 3,3 con más de 250.000 votos. Cowboys and Aliens: media de 3,1 con más de 100.000 votos.

Disney

La opinión de los cinéfilos de IMDb

Por otra parte, estos son los datos que nos brinda también IMDb sobre la opinión del público:

Iron Man: nota media de 7,9 sobre 10 con 1.033.481 votos. El libro de la selva: media de 7,4 con 274.419 votos. Chef: media de 7,3 con 213.225 votos. Elf: media de 7 con 262.030 votos. Iron Man 2: media de 6,9 con 798.191 votos. El rey león: media de 6,8 con 239.434 votos. Crimen desorganizado: media de 6,3 con 18.580 votos. Zathura, una aventura espacial: media de 6,2 con 103.428 votos. Cowboys and Aliens: media de 6 con 219.471 votos.

La opinión de los cinéfilos de FilmAffinity

Y, para terminar, aquí tenemos la información que nos ofrece FilmAffinity sobre Jon Favreau:

El libro de la selva: nota media de 6,7 sobre 10 con 27.468 votos. Iron Man: media de 6,6 con 95.815 votos. El rey león: media de 6,4 con 20.258 votos. Chef: media de 5,9 con 15.609 votos. Iron Man 2: media de 5,9 con 59.332 votos. Zathura, una aventura espacial: media de 5,1 con 8.912 votos. Cowboys and Aliens: media de 4,7 con 23.184 votos. Crimen desorganizado: media de 4,6 con 419 votos. Elf: media de 4,4 con 6.201 votos.

Disney

Conclusiones sobre lo mejor y lo peor de Jon Favreau

Tanto para la crítica especializada como en opinión de los usuarios de IMDb, la mejor película de Jon Favreau es Iron Man, cosa que alegrará a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero los cinéfilos que votan en Rotten Tomatoes y FilmAffinity no concuerdan, y los unos prefieren El rey león y los otros, El libro de la selva.

No existe unanimidad tampoco en los que se refiere a lo menos destacado del cineasta neoyorkino. Los críticos profesionales y las personas con un perfil en Rotten Tomatoes e IMDb no titubean al elegir Cowboys and Aliens para ese puesto lamentable. Son los de FilmAffinity los que van por libre, y escogen Elf en ese sentido.