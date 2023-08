Es un hecho que The Last of Us tendrá una segunda temporada en HBO y Max, y que no será la última. Pero uno de los creadores de la serie ha dejado la puerta abierta a producir spin-offs basados en personajes secundarios o líneas argumentales no exploradas —o no profundizadas— en la serie original.

En una entrevista con The Wrap, Craig Mazin, uno de los encargados de adaptar The Last of Us a la pantalla chica junto a Neil Druckmann, se refirió a la posibilidad de expandir el universo televisivo más allá de la historia de Joel y Ellie extraída de los videojuegos de Naughty Dog. Y si bien dejó en claro que no es algo que hoy esté en los planes, no lo descartó hacia el futuro.

El showrunner explicó que la idea de realizar spin-offs aún no se discutió, puesto que todas las energías están en la narrativa principal. No obstante, estableció una postura bastante clara sobre este tema. "No estoy en contra de la idea de otros programas que puedan inspirarse en estos personajes o ese mundo", aseveró.

Mazin dijo, además, que The Last of Us es una historia tan grande que no sabe hasta cuándo estará vinculado a las producciones de HBO. Aun así, remarcó que, si aparece alguna propuesta interesante como para contarse por separado, es probable que no exista una respuesta negativa para materializarla.

"Estoy quemando una de las pocas décadas preciosas que me quedan para contar esta historia. Pero en principio no tengo ningún problema con ello [los spin-offs]. Y estoy seguro de que Neil también estaría interesado. Si surge algo que tenga sentido, entonces no veo por qué no. Mi gran esperanza es que, si alguna vez existe algo así, se haga con tanto cuidado, respeto y amor como el que estamos aplicando a esta serie ahora". Craig Mazin, sobre los posibles spin-offs de 'The Last of Us'.

¿Se animará HBO a explorar posibles spin-offs de The Last of Us?

Más allá de los comentarios de Mazin, producir nuevas series basadas en The Last of Us puede que no sea tan sencillo. En primera instancia, porque la historia original extraída de los videojuegos es tan fuerte y ha generado tanto impacto en el público, que seguramente sea muy difícil replicarlo con personajes que no sean Joel y Ellie.

Es cierto que existen algunos arcos narrativos que, a simple vista, parecen ser lo suficientemente atractivos como para explorarlos de forma independiente. El caso más obvio seguramente sea el de Bill y Frank. Después de todo, el capítulo dedicado a ellos ha sido de los más celebrados en la historia reciente de la TV.

Sin embargo, esto también plantea una controversia. Un posible spin-off de los personajes encarnados por Nick Offerman y Murray Bartlett podría considerarse innecesario. El tercer episodio de The Last of Us hizo un recorrido completo de la relación entre ambos y expandió una línea narrativa que apenas se había tocado en el videojuego. Entonces, tratar de exprimir algo más de esa historia por el solo hecho de contentar a la audiencia podría resultar contraproducente.

Tal vez sea más atractivo explorar lo sucedido en los 20 años entre el brote de Cordyceps y lo que vimos en la serie original. El surgimiento de las Luciérnagas y su levantamiento contra FEDRA, o el distanciamiento entre Joel y su hermano Tommy, son, a priori, narrativas que podrían dar lugar a producciones originales por demás interesantes.

Pero, como ha dejado en claro uno de los showrunners, los spin-offs no son una alternativa que estén sobre la mesa en lo inmediato. Máxime cuando los esfuerzos están puestos en lograr que la adaptación de The Last of Us: Parte II sea tan exitosa como la original. Además, ya se dejó en claro que la historia del segundo juego requerirá más de una temporada. Y el propio Craig Mazin manifestó que, en su opinión, se necesitarían 4 temporadas para abordar correctamente la narrativa enfocada en los personajes de Pedro Pascal y Bella Ramsey.

