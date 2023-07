Uno de los episodios más emotivos de The Last of Us es, sin duda, el que cuenta la historia de Bill y Frank. Craig Mazin y el equipo creativo decidieron alejarse de la trama original para entregarnos un capítulo cargado de emociones. El recibimiento fue tal que muchos se preguntan si la pareja volverá en la segunda temporada.

Para responder esta y otras preguntas, el showrunner ofreció una entrevista a Deadline, donde contó sus planes a futuro. La segunda temporada de The Last of Us está en proceso y Craig Mazin anticipa que veremos rostros conocidos, incluso aquellos que ya murieron.

«Siempre hay una oportunidad para todo. Con nosotros nunca se sabe, y obviamente no nos limitamos a los plazos» dijo Mazin. «Las personas que están muertas a veces reaparecen y a veces nos encontramos con personas que ni siquiera conocíamos y luego descubrimos que son alguien», mencionó. Aunque esto abriría la puerta a un regreso de Bill y Frank, el showrunner confirmó que no ocurrirá.

«Lo que no verás es, por ejemplo, otro episodio muy especial con Bill y Frank, no lo vamos a explotar», declaró. «Cuando hacemos algo que creemos que es hermoso, dejamos que sea como es y encontramos otras cosas hermosas que hacer», dijo Mazin. Aunque el personaje interpretado por Nick Offerman no volverá, la serie seguirá apostando por contar historias originales.

Por qué Bill y Frank son importantes en The Last of Us y otras series de PlayStation

Nick Offerman como Bill en The Last of Us.

Asad Qizilbash, director de PlayStation Productions, mencionó hace unos meses que planean contar historias de otros personajes en sus próximos proyectos. El productor ejecutivo de The Last of Us, quien también está involucrado en las series de God of War y Horizon Zero Dawn, piensa el episodio de Bill y Frank es parte de la fórmula que hace exitosa a la adaptación de HBO.

«Obtendrás la historia del juego, pero también encontraremos oportunidades para ir más allá y explorar otros personajes y crear más mundos que no puedes hacer en el juego debido a la agencia», dijo en una entrevista con el blog de PlayStation. «Vamos a contar la historia del juego porque podemos, porque es un espectáculo, tenemos el tiempo para hacerlo, tenemos los episodios para conseguirlo», declaró.

El Bill del juego vive amargado por la partida de Frank.

Aunque la respuesta de la crítica y la audiencia fue positiva, algunos fanáticos están en contra de alterar el material original. Tras el estreno del episodio 3, las redes sociales se llenaron de críticas e insultos para Craig Mazin y Neil Druckmann, presidente de Naughty Dog. Los más puristas no aceptaron que la serie cambió elementos en la historia de un personaje secundario para hacerlo más relevante.

La segunda temporada de The Last of Us se mantiene en el radar, aunque su estreno podría retrasarse por las huelgas de los guionistas y actores. Durante la entrevista, Craig Mazin mencionó que terminó de escribir el primer episodio antes de que estallara el conflicto. «Sabemos de qué trata toda la temporada», aseguró. «Si estas huelgas duran mucho más, inevitablemente tendremos que empujar y eso nos duele, y duele a la audiencia, y duele a HBO».

Por último, el creador de la serie confirmó que habrá una tercera temporada, siempre y cuando la audiencia responda. "Será más de una temporada. Hay más historia, así que la serie no terminará con la temporada 2, a menos que la gente no la vea y la cancelen", comentó.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente