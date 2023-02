El tercer episodio de The Last of Us sigue dando de qué hablar. En dicha entrega, los creadores de la serie decidieron dejar a Joel y Ellie en un segundo plano para centrarse en Bill y Frank. El capítulo no solo fue aclamado por su temática, emotividad y realización, sino especialmente por el trabajo de sus protagonistas: Nick Offerman y Murray Bartlett.

Sin embargo, la historia en cuanto al reparto pudo haber sido muy diferente. Al menos en lo que respecta al papel de Bill, puesto que Nick Offerman confesó que estuvo a punto de rechazarlo. De haber ocurrido, y a la vista del resultado final que conocimos el último domingo, hoy resulta imposible pensar qué otra persona hubiese podido capturar la esencia del cascarrabias, pero enamorado, superviviente.

En una entrevista en Jimmy Kimmel Live, el actor comentó que estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de participar en The Last of Us. Pero no por falta de interés, sino porque su calendario estaba demasiado atestado como para sumarse a la serie de HBO y HBO Max. No obstante, la providencial intervención de su esposa, la actriz y comediante Megan Mullally, fue crucial para que se sumara al elenco liderado por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

“Cuando Craig Mazin me envió el guion, yo no tenía espacio en el calendario como para decirle que sí a este trabajo. Pero mi increíble diosa de esposa lo leyó y me dijo: Te vas a Calgary, amigo, diviértete. Tienes que hacer esto”, explicó Nick Offerman.

Además, el actor remarcó que cuando leyó el argumento del tercer episodio de The Last of Us, supo que provocaría un tsunami de emociones en la audiencia. En tal sentido, destacó el trabajo de Craig Mazin a la hora de crear historias profundas y de gran impacto. “Ese tío parece saber qué está haciendo”, remarcó Offerman en tono elogioso.

Por una vieja adicción a los videojuegos, Nick Offerman no jugó The Last of Us

Desde que The Last of Us llegó a HBO y HBO Max, se ha vuelto recurrente que les pregunten a sus actores y actrices si jugaron los videojuegos en los que se basa. En el caso de Nick Offerman, reconoció que nunca probó los títulos de Naughty Dog para PlayStation, pero por un motivo curioso: una vieja adicción a Banjo-Kazooie.

Esta peculiar confesión también la hizo durante su aparición en el programa de Jimmy Kimmel. “Hace 25 años jugué mi último videojuego. Soy muy indulgente y perdí un par de semanas con un juego llamado Banjo-Kazooie. Pasaron dos semanas y yo estaba como: Oh, Dios mío, este goteo lento de dopamina es tan delicioso. Entonces se acabó, y dije: Sí, gané, e inmediatamente pensé: ¿Qué he hecho con mi vida?. Entonces decidí que nunca volvería a hacer eso; y tuve suerte, porque los juegos se han vuelto tan buenos, como The Last of Us, que creo que hoy estaría en un sótano y ni siquiera iría a las audiciones para shows como ese”, aseguró.

Más allá de su inexperiencia con los videojuegos, el aporte de Nick Offerman y Murray Bartlett a The Last of Us ha dejado su huella. No solo porque Neil Druckmann y Craig Mazin se animaron a explorar la historia de Bill y Frank desde una óptica diferente a la del videojuego original, sino porque ya es considerado de los mejores episodios de una serie en la historia de la TV. Y como si lo visto el último domingo no hubiera sido suficiente, existe una versión del tercer episodio que dura dos horas, pero que probablemente nunca salga a la luz.