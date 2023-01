El tercer episodio de The Last of Us ha sido, sin duda, el más emotivo de la serie hasta el momento. La audiencia coincide que el capítulo, centrado principalmente en las figuras de Bill y Frank, contiene una gran carga emocional que combina felicidad con tristeza. Sin embargo, también es cierto que, para poder plantear la historia entre ambos personajes, los showrunners se vieron obligados a alterar los eventos del videojuego.

Si bien es cierto que Bill sí aparece en la obra original de Naughty Dog, esta no profundiza en su historia personal. Asimismo, Frank no tiene presencia en The Last of Us Parte 1. Pese a lo anterior, Craig Mazin y Neil Druckmann se las ingeniaron para plantear una narrativa completamente nueva alrededor de dichos personajes, pero sin alterar significativamente la travesía de Joel y Ellie.

Menciono “significativamente” porque, si ya pudiste disfrutar The Last of Us Parte 1, seguro recuerdas que Ellie alcanza a conocer a Bill. En la The Last of Us, por el contrario, eso no ocurre. El personaje interpretado por Nick Offerman ya ha muerto cuando los protagonistas llegan a su hogar.

Entonces… ¿Por qué los showrunners se atrevieron a cambiar ligeramente los sucesos del juego? En una entrevista con ET, Craig Mazin dijo que la idea fue de él. No obstante, Neil Druckmann estuvo de acuerdo.

El objetivo de Mazin era, sencillamente, darle un propósito a Bill. Uno más profundo y con significado real para todo lo que acontece dentro de un mundo postapocalíptico. También señaló que decidió seguir un camino narrativo más complejo porque, en el The Last of Us Parte 1, la secuencia con Bill es, casi en su totalidad, una experiencia jugable. Esto difícilmente se puede adaptar.

«Fue algo que le propuse a Neil porque pensé que había una oportunidad allí. En la sección de Bill en el juego, gran parte está basada en jugabilidad, y obviamente no tenemos eso [en la serie]. Pero Bill era único. Él había creado un entorno seguro y yo estaba fascinado con la idea de tener a alguien que había eliminado el problema principal y estaba a salvo. ¿Pero y después qué?»

Fue en ese momento cuando a Mazin le vino a la menta la opción de que Bill tuviera algún tipo de relación amorosa para desarrollarlo más a fondo. «Me encantó que hubiera este indicio de una relación, y sugerí que mostráramos algo más. Quería presentar cómo era el amor como producto del compromiso. Cómo era ser de mediana edad y estar enamorado. También quise plasmar el paso del tiempo y una conclusión que nos mostró ambos lados de lo que es el amor.»

Al final, el creativo pudo concretar un episodio tan maravilloso como emotivo. Además, el propósito que encontró Bill al conocer a Frank se puede trasladar perfectamente a Joel y Ellie. En los últimos instantes del capítulo, el personaje de Pedro Pascal comprende que vale la pena correr el riesgo y proteger a la menor. Es así como ambos, conforme transcurra la primera temporada de The Last of Us, lograrán crear un vínculo similar al de padre e hija.