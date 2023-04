Tras el éxito de The Last of Us, Hollywood parece haber encontrado la fórmula mágica para producir grandes adaptaciones. La serie de HBO cautivó a la audiencia gracias a una historia que si bien respeta el contenido original, no teme profundizar en algunos aspectos que no vimos en el videojuego. Con God of War y Horizon Zero Dawn en puerta, algunos se preguntan si PlayStation será capaz de acertar nuevamente, por lo que el productor de ambas series se manifestó al respecto.

Asad Qizilbash, director de PlayStation Productions, declaró que aplicarán el mismo cuidado y fórmula que hicieron con The Last of Us a las series de God of War y Horizon Zero Dawn. Qizilbash, quien fungió como productor ejecutivo en la serie de HBO y está involucrado en todas las adaptaciones de videojuegos de Sony, ofreció más detalles de esta estrategia.

"Vamos a contar la historia del juego porque podemos, porque es un espectáculo, tenemos el tiempo para hacerlo, tenemos los episodios para poder hacerlo. No estamos tratando de meterlo en una película de dos horas"

Uno de los puntos importantes que tocó Qizilbash durante su participación en el pódcast oficial de PlayStation es que explorarán otros personajes. "Obtendrás la historia del juego, pero también encontraremos oportunidades para ir más allá y explorar otros personajes y crear más mundos que no puedes hacer en el juego debido a la agencia", dijo.

Esto último es parecido a lo que vimos en el episodio 3 de The Last of Us, donde se cuenta la historia de Bill y Frank. En el juego, Bill es un ermitaño que ayuda a Joel y Ellie en cierto punto de la trama. La serie de HBO profundizó más en el pasado del personaje y la razón por la que vive solo en Lincoln.

¿Podrá repetirse el éxito de The Last of Us en God of War y otras series de PlayStation?

Si lo que dice Asad Qizilbash es cierto, no solo God of War y Horizon Zero Dawn serían exitosas, sino también las películas de Ghost of Tsushima y Gran Turismo. El jefe de PlayStation Productions es productor ejecutivo de todas las adaptaciones en camino, incluyendo la serie de Twisted Metal protagonizada por Anthony Mackie.

Aunque es pronto para emocionarse, las declaraciones de Qizilbash dan confianza a los fanáticos. Parte del éxito de The Last of Us tiene que ver con la participación de Neil Druckmann, guionista del videojuego y actual copresidente de Naughty Dog. Si Sony quiere repetir la dosis en sus próximos proyectos, es indispensable involucrar a personas como Cory Barlog o John Gonzalez.

Dejar que Netflix o Amazon tomen las riendas de cada proyecto sería condenarlos al fracaso. Dos de los mejores ejemplos para ilustrar esto son The Witcher y Los Anillos del Poder, dos series que se desviaron del contenido original y terminaron fastidiando a la audiencia. El caso de The Witcher es todavía más llamativo si consideramos que Henry Cavill decidió no renovar para una cuarta temporada debido al poco profesionalismo de los guionistas.

Por ahora no existe fecha de estreno para las series de God of War y Horizon Zero Dawn. Ambos proyectos se encuentran en fase de preproducción, por lo que no hay información sobre el reparto. Por otro lado, la serie de Twisted Metal — que no se mencionó en el pódcast — se estrenará en agosto, al igual que la película de Gran Turismo dirigida por Neill Blomkamp.

También en Hipertextual: