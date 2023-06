Steven Spielberg envió una carta a los creadores de 'The Last of Us' por el episodio de Bill y Frank

El tercer episodio de la primera temporada de The Last of Us está considerado uno de los mejores de la historia. En gran parte a los cambios importantes que se hicieron con el personaje de Bill (Nick Offerman) para su adaptación a la TV y su relación con Frank (Murray Bartlett). El capítulo ha tenido tanto impacto que Steven Spielberg escribió una carta a los creadores de la serie.

Lo ha contado Peter Hoar, director del episodio, en una entrevista con el Hollywood Reporter. Ahí ha recordado los elogios del director a la serie de TV. Spielberg envió la carta a Craig Mazin, quien escribió todos los episodios, y Neil Druckmann, responsable de la creación del videojuego original.

"Bueno, no la recibí yo directamente, pero una carta escrita por Spielberg llegó a Craig Mazin, el escritor de mi episodio en The Last of Us, bueno, el escritor de todos los episodios. La compartió conmigo, Nick Offerman, Murray Bartlett y Eben Bolter [director de fotografía]. Básicamente éramos un grupo de hombres de media Eda chillando porque su ídolo descubrió quienes son".

Peter Hoar ha estado relacionado con series como Daredevil, The Umbrella Academy, Doctor Who y Altered Carbon. También dirigió episodios de Iron Fist y The Defenders, ambas de Marvel para Netflix.

La importancia del tercer episodio de The Last of Us

El tercer episodio de la primera temporada de The Last of Us, titulado Long, Long Time dista significativamente de los sucesos en el videojuego. También hace cambios importantes a los personajes. En especial a Bill y Frank.

En el videojuego, Bill es un hombre de media edad amargado, sin profundidad, que simplemente ayuda a Joel y Ellie. Pero, en algún punto, se revela que su pareja, simplemente llamado Frank, se infectó y se suicidó, además dejando una carta muy amarga y llena de resentimiento para Bill.

En cambio, en la serie, los guionistas toman estos dos personajes y nos ofrecen una historia de amor inspiradora que ocurre a lo largo de más de una década. Las acciones y la presencia de Bill y Frank más adelante tiene un impacto en Joel y Ellie, pero no de la forma en que se puede observar en el videojuego.

Sí, hay una carta y sí, hay una decisión de acabar la vida, en este caso de ambos. Pero en una situación radicalmente distinta que nada tiene que ver con infectados, pero muy relacionado con la calidad de vida de una persona con esclerosis lateral amiotrófica.

El impacto de una historia de amor en medio del absoluto caos calo muy profundo en las audiencias, en la crítica especializada e incluso en uno de los directores más importantes que ha tenido el cine.

