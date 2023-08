Desde el éxito de Oppenheimer, hasta el futuro estreno de la secuela de Dune. Las adaptaciones literarias son el plato fuerte cinematográfico durante el año 2023. Pero no es un fenómeno reciente. Muchas de las películas exitosas de la década han estado basadas en libros y novelas. La gran mayoría de ellas con personajes complejos y mundos imaginativos que deslumbran tanto a la audiencia como a los lectores.

Esta tendencia, claro está, es también parte de la pantalla pequeña y el streaming. Las plataformas han dedicado tiempo e inversión a rodar versiones de obras especialmente queridas.

A la vez, a explorar la posibilidad de crear sagas que permitan producir contenido de calidad. La combinación de ambas cosas ha dado como resultado series como The Witcher o, más recientemente, Heartstopper. Ambas son series basadas en libros y novelas gráficas de especial popularidad entre el público.

Disney+ es consciente del fenómeno e incluye en su catálogo varias adaptaciones literarias de gran calidad. Algunas de las cuales forman parte de lo mejor del mundo editorial. Te recomendamos cinco extraordinarias series basadas en libros que puedes disfrutar ahora mismo en la plataforma. Desde viajes multidimensionales, hasta una familia disfuncional de dioses. Un recorrido emocionante a través de historias inolvidables.

El crossover, la adaptación literaria de una temporada

Esta serie, basada en el libro del mismo nombre de Kwame Alexander, narra la historia de la rivalidad cariñosa entre dos hermanos especialmente dotados para el deporte. Aunque también es una reflexión acerca del crecimiento, las expectativas de éxito contemporáneas y las relaciones familiares. Con un contexto deportivo y un divertido sentido del humor, es muy semejante a la novela en que se basa.

A través de una temporada de ocho episodios, Crossover sorprende por profundizar entre risas en un tema complicado. La vida de los adolescentes contemporáneos que deben dedicar gran esfuerzo a su futuro y tienen exigencias muy singulares. Se centra en la habilidad atlética, pero también en la imagen como identidad o las nuevas formas de comunicación.

La producción intenta empatizar con la vida de un joven en una época complicada. También, mostrar las exigencias del deporte como puerta hacia la superación y el éxito. Entre ambas cosas, esta adaptación literaria abarca un largo trayecto de amor y comprensión. El argumento termina con un episodio que insinúa que aún tiene nuevas aventuras que contar.

Viaje al centro de la tierra

Esta serie basada en la obra de Julio Verne es más una interpretación libre que una adaptación fiel. A pesar de eso, tiene toda la aventura, la acción y la curiosidad por los misterios que definen la obra del escritor. Además de ser un sentido homenaje a su figura y la trascendencia de sus libros. Todo en medio de una aventura familiar que atraviesa dimensiones y realidades.

Diego (Sebastián García) no tiene muchos planes de verano, de modo que sus padres lo envían a un campamento. No es el lugar más entretenido para un chico con talento literario, pero al menos le permite estar al aire libre. No obstante, lo más interesante de la aventura comenzará cuando conozca al malvado y sigiloso Pompilio Calderón (Óscar Jaenada).

Pero serán sus esfuerzos por entender a su misteriosa abuela Pola (Margarita Rosa de Francisco) lo que le llevará a parajes inesperados. Mientras sigue sus huellas, Diego se adentrará en un portal hacia otra dimensión. Es entonces cuando la serie basada en los libros de Julio Verne le rinde al autor un sentido homenaje que celebra su importancia. En particular, a través de una moraleja acerca de la responsabilidad del mundo contemporáneo por cuidar la naturaleza.

Tierra Incógnita, una serie basada en un libro de terror

Eric (Pedro Maurizi) y Uma (Mora Fisz) quieren descubrir lo que se oculta alrededor de la desaparición de sus padres, ocurrida en circunstancias inexplicables ocho años atrás. Por lo que los hermanos decidirán recorrer el parque de atracciones en que se les vio por última vez para lograr resolver el enigma. O, por lo menos, cerrar una historia dolorosa de su pasado.

Sin embargo, lo que no esperan es que tendrán que lidiar con una experiencia muy cercana a lo paranormal. Algo que les hace sospechar que la tragedia que les llevó hasta allí es más compleja de lo que supusieron. Esta serie homenaje a It (Eso), de Stephen King, no está basada en el libro de forma directa. Pero conserva la atmósfera extraña de un relato de terror que aspira a narrar un mundo nuevo bajo lo cotidiano.

En su tétrico episodio final, la producción apunta a una inmediata continuación. Pero resultan más interesantes aún las referencias a otros grandes clásicos del terror que están a punto de llegar al universo de la serie.

Ni de aquí ni de China

Esta adaptación de la novela gráfica American Born Chinese, de Gene Luen Yang, es una divertida combinación de comedia familiar y mitología. Una sucesión de bien logradas escenas de acción y artes marciales que sorprenden por su cuidadosa coreografía. Y un apartado visual que convierte cada batalla en una confrontación con tintes cósmicos que asombra por su ingenio y calidad.

Jin Wang (Ben Wang) es un joven estadounidense con ascendencia china. Lo que hace que su principal objetivo sea tratar de integrarse en la comunidad escolar durante los complicados años de la secundaria. Su intención es, de hecho, ser aceptado por la el equipo de fútbol local. Un propósito al que deberá renunciar cuando Wei-Chen-Sun (Jimmy Liu), un estudiante extranjero, demuestre tener mejores habilidades que las suyas.

En esta adaptación literaria, Jin Wang termina por comprobar que el recién llegado es, además de un atleta dotado, un chico en busca de su sitio entre dos culturas. Pero Wei-Chen-Sun es, además, el hijo predilecto del legendario y mitológico Rey Mono. La amistad entre los chicos terminará por ser una aventura entre realidades, batallas con dioses y condenas eternas. Sin por ello renunciar a las presiones de la secundaria.

La Leyenda del Tesoro Perdido: Al Filo de la Historia

Con una única temporada, esta serie sobre la saga La Leyenda del Tesoro Perdido, de Jon Turteltaub, no está basada directamente en un libro. Pero sí rinde homenaje a las historias de Julio Verne, H.G. Wells y Robert Louis Stevenson. Al igual que en los relatos de aventura en los que se inspira, Jess Valenzuela (Lisette Olivera) comenzará la búsqueda de un tesoro centenario.

No obstante, lo que comienza como una forma de probar sus conocimientos de historia y arqueología, terminará por volverse algo más íntimo. En especial, cuando la protagonista descubra que la historia de su familia es el mayor misterio por resolver. Lo que la conducirá a través de continentes y por los lugares más intrigantes del mundo en busca de una respuesta sobre su propia identidad.

