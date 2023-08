En Ahsoka, de Disney+, el personaje interpretado por Rosario Dawson repite en más de una ocasión que ya no sigue el código Jedi. Sin embargo, ella busca hacer el bien y enfrentarse a los últimos miembros del malvado Imperio galáctico. Sus objetivos coinciden con los del extinto grupo de sensibles a la Fuerza, aunque la antigua padawan ha decidido seguir su propio camino. Las series y películas de antihéroes resultan muy atractivas para el público, por lo que se espera que la historia de esta antigua Jedi sea todo un éxito.

Tan solitaria como hábil, la protagonista se enfrentará a los Sith y a la naciente Primera Orden. Ahsoka Tano es la más reciente encarnación del antihéroe en la cultura popular. Con sus dos sables de luz y llevando a cuestas las heridas de una traición, la Togruta imaginada por Dave Filoni lleva a Star Wars a un territorio nuevo: cuestionar los valores y los objetivos de sus principales rostros.

Para celebrar la llegada de Ahsoka a la plataforma de Disney, te dejamos cinco películas de antihéroes que narran su ambigüedad, un elemento esencial de su atractivo en el cine y la televisión. Desde un hombre con dominio de la magia que debe luchar con demonios y ángeles, hasta un mutante que agoniza entre viejos arrepentimientos. La selección recorre lo mejor de un tipo de historias que profundiza en las diferentes facetas del poder y humanizan a unas figuras centrales que aspiran a la perfección.

Constantine

Aparecido por primera vez en The Saga of the Swamp Thing #37, en junio de 1985, la creación de Alan Moore tiene una personalidad compleja. Gruñón, violento cuando la situación lo requiere y la mayoría de las veces lleno de trampas y trucos sucios, no podría calificarse como héroe.

De modo que, no sorprende que su llegada a la pantalla grande en el 2005 fuera a través de una película neo-noir. El director Francis Lawrence convirtió la historia de DC, que narra un enfrentamiento entre el cielo y el infierno, en un argumento cínico. En especial, al establecer paralelismos entre el bien y el mal mediante organizaciones mafiosas, cada una con sus reglas y límites.

Las diversas posesiones diabólicas, las conversaciones con jerarcas bíblicos y los fenómenos sobrenaturales se parecen más a crímenes que a sucesos milagrosos. El protagonista de una de las películas de antihéroes más peculiares, encarnado por Keanu Reeves, atraviesa un terreno peligroso después de ser condenado al infierno tras su suicidio. A regañadientes y sin dejar de fumar, tendrá que arriesgar su vida al enfrentarse contra el mismísimo Satanás. Finalmente, la figura maltrecha y malhumorada recibe la redención como una extraña forma de venganza.

Logan, la película del antihéroe de los X-Men

James Mangold eligió al mutante más popular del universo Marvel para contar una historia crepuscular en clave de Western. El resultando fue una película melancólica sobre el antihéroe en la última etapa de su vida. Como un anciano que ha perdido parcialmente su capacidad para la curación, Lobezno (Hugh Jackman) está lejos de su esplendor en la franquicia de la que fue centro. Aunque aún conserva sus cualidades como rebelde nato.

El argumento cuenta cómo, en plena decadencia, Logan descubre que sus genes se usaron para crear a X-23 (Dafne Keen), una niña con sus mismas capacidades. Poco a poco, entre ambos nacerá una relación afectuosa que permitirá la redención del mutante, que carga con la culpa de las muertes y errores del pasado.

El guion, de Michael Green y James Mangold, logra captar la esencia de la personalidad que hizo famoso a Lobezno. Irónico, lleno de rabia, de ira y de dolor, atraviesa la Norteamérica rural en un recorrido casi expiatorio. Lo que permite al director lograr que la película de este antihéroe tenga el mismo aire melancólico que las épicas de Sergio Leone. Al final, Logan se sacrifica por un bien mayor y el eterno cascarrabias termina encontrando la paz.

Watchmen, un relato pionero

El cómic fundacional de Alan Moore se considera una de las novelas gráficas más influyentes de la historia del género. Un reto para el director Zack Snyder, que llevó al cine este universo alternativo de superhéroes con un duro pasado. Sus protagonistas están llenos de defectos, horrores y excesos. El cineasta narra esta película de antihéroes con su acostumbrado aire épico, que ahora sucumbe lentamente a la decadencia.

Estrenada en el 2009, es pionera de relatos pesimistas sobre superhéroes falibles y un evidente antecedente de The Boys, de Prime Video. Su mayor fortaleza narrativa es humanizar a un grupo de figuras violentas y macabras. Aunque, como suele ocurrir, a Alan Moore no le gustó el resultado de la adaptación, se considera una vívida versión de su obra. Especialmente por la forma en que la película muestra las diversas dimensiones de los antihéroes en busca de su propia concepción de la justicia.

Saga Deadpool

El personaje de Marvel, interpretado por Ryan Reynolds, es el antihéroe por excelencia. Pero no por las razones de las películas clásicas. Al menos, no exclusivamente por su inclinación al lenguaje vulgar o sus asesinatos a sangre fría.

Lo es también por construirse como la antítesis de todos los grandes héroes de la franquicia. Cruel, irónico y sin prejuicios a la hora de matar, está más cerca de un villano desalmado que de las clásicas figuras bienintencionadas.

Aún así, es capaz de sacrificios —sin perder el buen humor— e incluso de comprometerse, a medias, con causas justas. Deadpool es una osada versión de un bufón con habilidades para matar. Una narración rodeada de humor burlón y directo que sorprendió en su llegada al cine en 2016. Para la secuela de la película, del 2018, Wade Winston Wilson intentó redimirse con resultados más o menos aceptables. Para su tercera parte —la primera dentro del canon del Universo Cinematográfico de Marvel—, se espera que su evolución hacia un antihéroe central se complete.

Hellboy, un antihéroe de película de terror

Con tres películas a cuestas, este antihéroe de Mike Mignola combina todos los elementos de un héroe a regañadientes con un destino violento. Nacido como Anung Un Rama, este demonio aficionado a la cerveza y amante de los gatos llegó al cine de la mano de Guillermo del Toro en 2004.

Al largometraje adaptaba de forma parcial las primeras aventuras del cómic, pero fue criticado por falta de apego al complejo mundo que rodea al personaje. Con un contexto que toma elementos de la mitología judía, nórdica, rusa y griega, la obra de Mignola es un homenaje al bien según lo humano y lo divino.

Por ese motivo, la decisión de Hellboy de luchar contra el mal es toda una declaración de intenciones. Su herencia sobrenatural le condena a provocar el fin del mundo antes o después. Algo que explora la secuela de la original, Hellboy II: The Golden Army, estrenada en el 2008.

El enigmático antihéroe regresó al cine en una tercera película en 2019, aunque esta no contó con el éxito de sus predecesoras y resultó mucho menos compleja en la dualidad moral de su protagonista. Con todo, abrió la puerta a una posible continuación, que se rueda en la actualidad y que podría ser el inicio, ahora sí, de una exitosa franquicia.

