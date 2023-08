La apuesta de Netflix por los juegos avanza a ritmo lento, pero avanza. Y ahora el gigante del streaming está dando un paso crucial para generar mayor atractivo entre el público, con el lanzamiento de la primera prueba de sus videojuegos en la nube. Lo que por primera vez permite que sus títulos salgan de iOS y Android y lleguen a nuevas plataformas, como televisores, reproductores multimedia y la web.

Así, de la mano del cloud gaming, Netflix comienza a mostrar cuál es su verdadera estrategia a largo plazo para los videojuegos. Según explicó Mike Verdu, vicepresidente de Netflix Games, en principio se trata de una beta limitada a un número pequeño de usuarios en Canadá y Reino Unido.

De modo que no te emociones con poder jugar en Netflix desde tu TV o navegador web, porque aún no se sabe cuándo se lanzará esta opción al público general. No obstante, como ya indicamos, es un movimiento interesante y que permite ver cómo la empresa pretende abordar su faceta dedicada al gaming.

Además de la limitación geográfica, en principio serán solamente dos los juegos de Netflix que estarán disponibles en la nube: Oxenfree y Molehew’s Mining Adventure. El primero es un título bastante conocido en el ámbito indie, desarrollado por Night School Studio. El segundo es nuevo y no se conoce demasiado sobre él; solo se menciona que es un arcade para minar gemas.

Cómo funcionan los juegos en la nube de Netflix

Desde hoy, los usuarios británicos y canadienses elegidos para probar los juegos en la nube de Netflix, verán la posibilidad de acceder a ellos desde la app del servicio de streaming. Los títulos aparecerán en una nueva sección llamada Games on TV y los usuarios tendrán que usar su móvil como mando. En el caso de Android, los controles aparecerán dentro de la aplicación de Netflix. Quienes usen iPhone, en tanto, tendrán que descargar una nueva app llamada Netflix Game Controller.

Vale mencionar que no cualquier TV será compatible con los juegos en la nube de Netflix. En principio, estarán disponibles en modelos de Roku, Samsung, LG y la línea ONN de Walmart. Además, se podrán jugar desde dispositivos multimedia como los Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, NVIDIA Shield TV y Roku.

En próximas semanas, Netflix llevará los juegos a su versión web para que también sean accesibles desde Mac y Windows. Así, quienes ingresen a netflix.com se encontrarán con un apartado dedicado a los videojuegos y podrán jugarlos utilizando un teclado y ratón.

La apuesta de Netflix por comenzar a llevar sus juegos a la nube no sorprende. Los rumores de que pretendía crear una plataforma similar a Xbox Game Pass o Stadia existían desde hacía más de un año. Sin embargo, el bajo interés entre los suscriptores al servicio por las propuestas disponibles generaba mucha incertidumbre, considerando que menos del 1 % de sus usuarios les prestaba atención.

Desde el principio, Netflix aseguró que su llegada al mundo de los juegos era parte de una visión a largo plazo. El servicio comenzó un trabajo de hormiga en móviles, y ahora quiere aprovechar su experiencia con el streaming de contenidos y aplicarla al cloud gaming. Queda claro que aún tiene mucho camino por recorrer, pero esta primera prueba en Canadá y Reino Unido puede resultarle de gran utilidad. Estaremos atentos a las novedades.

