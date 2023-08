A sus 61 años, Meg Ryan sigue con ganas de enamorar al público en su género favorito, las comedias románticas. La aclamada actriz dirige y protagoniza What Happens Later, una historia sobre dos antiguos amantes que se reencuentran. Con ella, el icono de este tipo de películas durante los 80 y 90 consumará su esperado retorno. La cinta se estrenará el próximo mes de octubre y, además, ya cuenta con un primer tráiler.

En What Happens Later, dos examantes interpretados por Meg Ryan y por David Duchovny, se quedan atrapados en un aeropuerto. Un temporal de nieve ha provocado que Willa y Bill se vean obligados a volver a pasar tiempo juntos como antaño, cuando estaban enamorados. Cada uno ha rehecho su vida por separado, pero la fría ventisca reavivará la cálida llama del amor.

Los vuelos se retrasan de manera indefinida y la forma de verlo será muy distinta para uno y para otro. Willa es una mujer soñadora y optimista, pero Bill es todo lo contrario, un pesimista y catastrofista. Ese choque generará numerosas situaciones de humor a la vez que ambos ahondan en su relación pasada y en quién tuvo la culpa de que aquello terminase. También comparten sus sueños futuros y sus esperanzas, algo que les hace reconectar el uno con el otro.

Con la película, Meg Ryan adapta la obra de Steven Dietz Shooting Star. El guion está coescrito por el propio Dietz junto a Kirk Lynn. No será la primera vez que la actriz ocupe el asiento de la dirección. Ryan ya dirigió Ithaca en el año 2015. Hasta ahora ese ha sido su único proyecto detrás de las cámaras. Con What Happens Later, la intérprete recupera la ilusión por convertirse en cineasta a la vez que ofrece a sus fans incondicionales un nuevo motivo para emocionarse con ella.

Meg Ryan, el rostro de los 80s y 90s.

Porque pese a que ya ha pasado mucho tiempo desde que la carrera de Ryan alcanzase su pico más alto, su rostro es eterno. Aunque en los 80s se hizo un nombre con cintas como Top Gun, su salto al estrellato llegó con el que será para siempre su trabajo más conocido, Cuando Harry encontró a Sally. La película de 1989 supuso todo un éxito tanto para la crítica como para el público, y convirtió a la actriz en una de las figuras más cotizadas de la industria de la época. Incluso fue nominada al Globo de Oro a Mejor Actriz, galardón que perdió frente a Jessica Tandy por Paseando a Miss Daisy.

En cualquier caso, tras aquel filme a Meg Ryan le llegaron muchos otros. Entre los más reconocibles están Algo para recordar, Cuando un hombre ama a una mujer o Tienes un email, entre otras. La década de los años 90 fue sin lugar a dudas su momento de mayor esplendor. Ahora, con What Happens Later, quiere recuperar en cierta medida aquel espíritu que tanto encandiló al público. La película se estrena en cines el próximo 13 de octubre.

