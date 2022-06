A Top-Gun: Maverick le llevó tres años llegar a los cines y un fin de semana demostrar su poder. La película protagonizada por Tom Cruise se convirtió en el mejor estreno del actor en su historia. También en un revival de un clásico de los ochenta que regresa en plena forma. Un punto clave del éxito de la película reside en cómo logró unir el argumento del film de Tony Scott con una nueva propuesta. Eso, en medio de un escenario conocido, una temática semejante e incluso la historia original y personajes familiares.

En realidad, no todos. Un ausencia notoria fue el hecho de que las mujeres originales que formaron parte de la historia de Top-Gun en el año 86 no volvieron a su secuela. De una forma tal que sorprendió a los fans y por supuesto hizo que algunos se preguntaran el motivo de la decisión. ¿Qué llevó al equipo de guionistas encabezado por Peter Craig y Christopher McQuarrie a eliminar a los personajes? Mientras el regreso breve pero emotivo del Iceman de Val Kilmer se considera uno de los puntos altos de la película, la notoria ausencia desconcierta. ¿Por qué las mujeres de Top-Gun desaparecieron de su argumento?

En el mejor de los casos, se ofreció algo de contexto para profundizar en la notoria desaparición del elenco femenino del film original. De Carol Bradshaw, interpretado por Meg Ryan, se habla de forma pasajera y aparece en varias imágenes. Finalmente, se incluye dentro de la trama que rodea al recuerdo de Goose (Anthony Edward) y llega a explicarse que murió. Y que con su muerte — y la promesa que obligó a realizar a Maverick — se desencadena uno de los hilos argumentales del guion. Pero de hecho, la existencia e importancia de Carol se reconoce de forma explícita.

Al otro extremo, la Charlotte Blackwood de Kelly McGillis se eliminó por completo en lo nuevo de Top-Gun. No hay la menor mención del personaje, ni casual o circunstancial. De hecho, el nuevo interés romántico de Maverick es Penny (Jennifer Connelly) cuyo contexto parece insinuar una relación profunda con el héroe. De Blackwood — instructora de vuelo del Maverick de Tom Cruise en la película original y al final, pareja del personaje — no hay el menor indicio.

Un tema incómodo y algunas preguntas sin responder

Kelly McGillis sits at a desk in a scene from the film 'Top Gun', 1986. (Photo by Paramount/Getty Images)

¿Qué provocó la desaparición de parte de la trama de Top-Gun original? ¿Se trata de la salvedad de un guion más depurado y enfocado en Maverick? La película, que tiene mayor interés en la forma en que su héroe maduró que en cualquier otra cosa, ofrece poco espacio para otros personajes. Tanto que incluso el conflicto medular se resuelve de forma rápida en medio de varias de las grandes acrobacias aéreas que deslumbraron al público.

Pero la pregunta inevitable apunta a un lugar más espinoso. ¿Se eliminaron los personajes femeninos del film original debido a la tradicional visión acerca de las mujeres en Hollywood? Recientemente, se desató una polémica acerca del tema de la edad de las actrices que fueron parte del film original. En particular, lo relacionado al aspecto físico de Kelly McGillis. La intérprete, alejada del ojo de Hollywood durante décadas, se ha negado de forma reiterada a someterse a tratamientos cosméticos o quirúrgicos. ¿Podría ser la apariencia saludable pero de acuerdo a su edad cronológica, lo que evito regresará a la pantalla grande?

La pregunta se planteó con frecuencia durante la promoción de Top-Gun: Maverick. De hecho, People recoge la respuesta del director Joseph Kosinski a la pregunta directa del motivo por el cual McGillis no formó parte del elenco. “Era importante (para nosotros) presentar nuevos personajes. Y no quería que todos los arcos dramáticos remitieran al pasado. No era la historia que imaginábamos”. Pero el punto de vista no parece tener demasiado sentido cuando se analiza que, de hecho, el argumento central del film se basa en el pasado.

En la ficción, el Maverick de Tom Cruise debe lidiar con el recuerdo de la muerte de Goose y la responsabilidad moral de proteger a su hijo, Bradley. Más aún, la película incluso se toma el tiempo para homenajear al Iceman de Val Kilmer. El actor, que atraviesa un momento físico doloroso debido a problemas de salud, tiene una aparición especial en la película. De modo que los hilos de la nostalgia están ahí. Tanto como para ser sostén en más de un punto del argumento.

Esas ausencias notorias y preocupantes en Top-Gun: Maverick

Por supuesto, la ausencia de McGillis se hace más incómoda cuando es evidente que no se trata de un enfoque nuevo sobre el personaje de Maverick. Se llegó a especular que simplemente se trataba de brindar al personaje un recorrido emocional, basado en su necesidad de probarse a sí mismo. Pero más allá de los riesgos, en esta ocasión tiene relación con la responsabilidad sobre la vida de otros.

Pero Maverick sí disfruta de un pequeño contexto emocional. Penny no solo es su amiga y cómplice. También es parte de su vida. Y una que maduró fuera de pantalla, cosa que se pone de relieve en más de una ocasión. De modo que, de nuevo, la pregunta sobre por qué Charlotte Blackwood no regresó, incluso para ser recordada, resulta incómoda.

Por lo pronto, la actriz Kelly McGillis tiene claro lo que pudo haber sucedido. También para People, la actriz dejó claro algunas a su habitual manera directa. “Soy demasiado vieja, estoy gorda, aparento la edad que tengo y no es esto lo que se busca para la película. Me siento segura en mi piel y fiel a mi edad para valorar otras cosas”.