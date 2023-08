Los humanos no somos los únicos que lo estamos pasando mal en este 2023 repleto de olas de calor. Nuestras mascotas también sufren. Y lo peor es que no pueden quejarse cuando se encuentran mal, por lo que somos nosotros quienes debemos ocuparnos de que estén lo más frescos posibles y vigilar si en algún momento empiezan a tener síntomas preocupantes. Tanto los perros como los gatos se estresan si abusamos del aire acondicionado en las estancias que compartimos con ellos. Por eso, es recomendable recurrir a trucos como las mantas refrescantes.

Son unas esterillas fabricadas con un tejido que produce una sensación de frío, sobre todo cuando el animal se tumba encima. Las hay de una gran variedad de tamaños, tanto para perros como para gatos, y son una opción muy buena para ayudarles a combatir el calor sin necesidad de aire acondicionado o ventiladores.

Así, además, evitaremos otros trucos tradicionales, como cortarles el pelo prácticamente al cero. Esto es una mala idea, ya que el pelo es su protección natural contra las radiaciones solares. Las mantas refrescantes son una solución mucho más útil, que además no requiere una gran inversión.

¿Cómo funcionan las mantas refrescantes?

Las mantas refrescantes son muy útiles para proteger del calor a nuestros perros y gatos. Pero, además, resultan muy llamativas, por cómo les refrescan a pesar del calor externo, simplemente con que se tumben encima.

Esto es posible gracias a un gel que, al aplicarse presión sobre él, experimenta una reacción endotérmica. Es decir, cuando el animal se tumba encima y aplica presión, se produce una reacción química que necesita calor. ¿Y de dónde se obtiene el calor? Efectivamente, de nuestro amigo peludo.

Se extrae del cuerpo del animal, de modo que este baja su temperatura, entre 5 y 10ºC. En situaciones como las olas de calor que estamos atravesando en todo el mundo, incluyendo el hemisferio sur, puede ayudarles a evitar alguna situación peligrosa para su salud.

Si solemos darles paseos al sol o llevarles a la playa, también es aconsejable que les compremos protector solar. Crédito: Josh Duncan (Unsplash)

Otros productos para proteger del calor a perros y gatos

Las mantas refrescantes no son el único producto que debemos conocer para proteger a nuestras mascotas del calor. Por ejemplo, si solemos ir con ellos a la playa o dar largos paseos bajo el sol, puede ser necesario comprarles protector solar.

Su piel se quema exactamente igual que la nuestra y también pueden desarrollar melanomas. El pelo les sirve de protección, pero en las zonas más descubiertas, como las orejas o el vientre, sí que se pueden quemar. La crema solar que usamos nosotros no les vale, pues contiene ingredientes totalmente seguros para nosotros, pero muy tóxicos para los perros. Por eso, en estos casos habría que comprar una específica.

Otro producto que puede ser necesario en verano si tenemos perros son los protectores para las almohadillas de las patas. El suelo se calienta muchísimo bajo los efectos del sol y ellos no son conscientes de que se están quemando hasta que ya tienen heridas.

Por eso, hay que evitar pasearlos a las horas centrales del día sobre suelos de asfalto, baldosas, cemento o arena. El problema es que no siempre es posible evitarlo, por lo que se pueden comprar protectores para las patas. A ellos no les gusta demasiado llevarlos y pueden intentar quitárselos, pero si aguantan el tiempo justo del paseo, evitaremos males mayores. En cuanto a los gatos, al contrario que las mantas refrescantes, no existen protectores para sus almohadillas, pero simplemente porque no los necesitan. Los gatos deben estar en casa. Son animales invasores, cazadores natos, que deben estar siempre en nuestros hogares, por lo que no necesitan proteger sus almohadillas. Les basta con estar fresquitos y resguardados.

Y es que no importa si se trata de perros o de gatos. Con ellos, como con nosotros, siempre será mejor prevenir que curar.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente