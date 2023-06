Las primeras olas de calor del verano ya han hecho acto de presencia en países como México y España. Y esto no ha hecho más que empezar. Por eso, es importante tener en cuenta consejos para sobrellevar las altas temperaturas sin que nuestra salud sufra por ello. Pero, del mismo modo que debemos cuidar nuestra salud del calor, también debemos velar por la de nuestras mascotas.

Tanto gatos como perros sufren mucho con las altas temperaturas y pueden experimentar quemaduras solares y golpes de calor del mismo modo que nosotros. Ellos no nos avisarán cuando se estén encontrando mal, por lo que debemos estar ojo avizor para detectar posibles síntomas y, más importante aún, actuar para prevenir que estos lleguen a desarrollarse.

Tanto si estamos en casa como si salimos a la calle durante la ola de calor hay algunos factores que debemos tener en cuenta para cuidar a nuestras mascotas. Por ejemplo, es muy importante seguir unos horarios. Pero veamos en qué consisten.

Horarios de comidas durante la ola de calor

Generalmente no es necesario variar la alimentación de las mascotas durante una ola de calor. No obstante, según explicó a Hipertextual en 2022 la veterinaria Lucía Lahoz, sí que se deben reducir las cantidades y, sobre todo, tener en cuenta los horarios. Si les damos la comida en las horas más frías del día, tendrán más hambre y será mejor para ellos. También deben tener siempre agua accesible para evitar deshidrataciones.

Por otro lado, aunque no es indispensable, puede que algunas mascotas agradezcan que cambiemos el pienso seco por comida húmeda. Esto puede ser clave en los gatos, que tienden a beber menos agua, pero también en algunos perros.

Cuando hace mucho calor el suelo puede calentarse demasiado y quemar las almohadillas de sus patas. Crédito: Delphine Beausoleil (Unsplash)

Cuidado con los paseos de tus mascotas en verano

Del mismo modo que nosotros evitamos pasear en las horas centrales del día durante una ola de calor, con nuestras mascotas debemos hacer lo mismo.

Esto es así por dos motivos. Por un lado, porque las altas temperaturas pueden provocarles un golpe de calor. Y, por otro lado, porque el asfalto y las aceras toman temperaturas tan elevadas que pueden dañar las almohadillas de sus patas.

En 2022, desde Diario Veterinario compartieron las advertencias de Heather O’Bannon, una veterinaria estadounidense que contó el caso de Olaf, un perro que había llegado a su consulta con quemaduras en las patas por un paseo con sus dueños. El animal caminó 1,5 km antes de que estos se diesen cuenta de que algo le pasaba. Posiblemente hacía tiempo que había empezado a sentir dolor, pero prefería seguir paseando. Por eso, cuando se percataron, las quemaduras estaban ya muy avanzadas.

De hecho, según señalan desde Diario Veterinario, basta con 5 minutos a una temperatura de 50ºC para que se quemen las patas. Si esta es de 60ºC, es suficiente con 1 minuto. Y no son temperaturas ambientales, sino del suelo. Depende mucho del material y el calor de la superficie, pero con 35ºC como los que se alcanzan durante una ola de calor se puede llegar a esas temperaturas en el suelo fácilmente. Por ese motivo, se debe evitar en la medida de lo posible que los perros caminen sobre el suelo en las horas centrales del día. Si el suelo quema al tocarlo con la mano, nuestros perros no deberían poner sus patas ahí.

Es cierto que tienen sus horarios para hacer sus necesidades y que puede que lo necesiten, aunque solo sea un momento. Pero ya hemos visto que con un momento pueden producirse quemaduras. Por eso, en esos casos, es recomendable usar protectores para las patas o, si se puede, llevarles a un sitio con césped. A los perros no les gusta llevar protectores, pero se les puede enseñar a que aguanten con ellos aunque sea un ratito.

Si aun así se queman, es importante detectar que se han quemado para acudir al veterinario. Por lo tanto, si tras los paseos el perro cojea, se lame mucho las patas o tiene las almohadillas enrojecidas, descamadas o sangrantes, debemos llamar a nuestro especialista.

¿Qué hacemos en casa durante una ola de calor?

Para los gatos no hay problema, pues no tienen que salir a la calle para hacer sus necesidades. Es más, no deben, ya que son especies invasoras y pondrían en peligro a la fauna urbana. Ahora bien, en casa también hace calor. ¿Qué hacemos con ellos y con el resto de nuestras mascotas si las temperaturas son muy altas?

Lo primero que debemos evitar es raparles. Podemos pensar que el pelo les da mucho calor, pero en realidad les protege de las radiaciones solares, por lo que les estaríamos quitando un escudo muy importante.

Es bueno mantener la casa ventilada, evitar abrir las ventanas en las horas en las que el sol incida directamente sobre ellas y usar el aire acondicionado solo con moderación. Si se utiliza demasiado puede resecar las mucosas de nuestras mascotas y además causarles mucho nerviosismo.

Se pueden emplear mantas refrigerantes, que contienen un gel que ayuda a mantener a los animales fríos. Según Lahoz, a los perros les encanta.

Cuando llevamos perros a la playa debemos evitar las horas centrales del día. Crédito: Paul Buffington (Unsplash)

¿Podemos llevar a nuestras mascotas a la playa?

No hay problema con llevar a nuestras mascotas a la playa. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones, sobre todo si estamos atravesando una ola de calor.

La primera es usar protección solar. Ellos también pueden quemarse y sufrir a la larga cáncer de piel. Es cierto que el pelo les protege, pero tienen zonas como el hocico, las orejas o la barriga en las que la piel está al descubierto. Ahí es donde debemos poner el protector. Eso sí, debe ser específico para perros, ya que los de los humanos suelen contener óxido de zinc, un ingrediente que no es peligroso para nosotros, pero sí resulta muy tóxico para ellos.

Por otro lado, debemos evitar las horas centrales del día. Exactamente igual que los humanos. Además, la arena se calienta muchísimo, por lo que las precauciones con las almohadillas de sus patas deben ser las mismas que ya hemos comentado.

¿Cómo sabemos si están sufriendo un golpe de calor?

Si seguimos todos estos consejos, deberíamos evitar que nuestras mascotas sufran un golpe de calor. No obstante, puede que nos despistemos o que la ola de calor sea tan intensa que termine siendo inevitable. Por eso, también debemos estar atentos a los síntomas

Si nuestros perros o gatos muestran fiebre, confusión, agitación, balbuceo, salivación excesiva, incoordinación, piel caliente y enrojecida, náuseas, vómitos, pulso acelerado, respiración agitada o varios de estos síntomas a la vez debemos ponernos en contacto cuanto antes con un veterinario. Este nos dirá cómo debemos actuar y pondrá el tratamiento adecuado.

En definitiva, con las olas de calor que están por venir, debemos cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Y eso, por supuesto, incluye a nuestros amigos peludos.

