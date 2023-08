Windows sigue siendo el rey de los ordenadores, pero Android le supera en usuarios totales y es el sistema operativo más popular. Lo encontramos en el televisor, en tu móvil, tableta y tal vez en algún otro dispositivo inteligente. No es de extrañar que te sientas más cómodo con Android. Y la buena noticia es que también es posible instalar Android en PC. Sin importar su antigüedad.

Android está pensado para pantallas táctiles, pero también se puede manejar bien con teclado y ratón. O con un mando de juego. Desde hace tiempo, hay soluciones para jugar a juegos de Android en tu PC vía emulación. Con apps como BlueStacks o LDPlayer. Y si se trata de usar apps y juegos Android en Windows, también se puede hacer.

Pero si eres usuario de PC, es posible que estés cansado de Windows. Más si cabe si tu ordenador tiene algunos años. La alternativa es instalarle Linux o ChromeOS Flex. Pero también puedes instalar Android en PC y así disfrutar de una interfaz limpia y rápida acompañada de miles de aplicaciones y juegos.

Razones para instalar Android en tu PC

Hay varias propuestas enfocadas a adaptar Android a procesadores x86 o Intel/AMD, los que incluyen la mayoría de ordenadores portátiles y de sobremesa actuales. Y también ofrece soporte para los procesadores ARM y ARM64, cada vez más habituales en tabletas e híbridos plegables. Pero Bliss OS destaca por encima de ellos en su cuidado diseño y en que resulta más fácil de instalar que el resto de opciones a nuestro alcance.

En primer lugar, Bliss OS para PC está adaptado para funcionar correctamente en la mayoría de ordenadores. Y, según dice su página oficial, deberías poder instalarlo sin problemas en un Chromebook, PC o tablet fabricados hace 5 años o menos. Equipos que, tal vez, hayan caído en la obsolescencia al no recibir actualizaciones de software o cuyo rendimiento deje que desear.

Así, esta versión de Android para instalar en PC funciona en sobremesa, portátil, tablet e híbrido plegable. Con o sin pantalla táctil. En este sentido, nos permite elegir entre un modo escritorio y un modo de interfaz para tablet. Todo a partir del lanzador que elijas. Perfecto para trabajar sin distracciones o, al contrario, para tomar el control de todo cuanto hagas frente al PC.

¿Necesitas más razones para pasarte a Bliss OS? Aunque es una versión no oficial de Android, incorpora Gapps, un software que instala las aplicaciones y servicios oficiales de Google en Android. Y si buscas alternativas a la tienda oficial, Google Play Store, también podrás instalar apps y juegos de FOSS, una tienda de código libre.

Mil maneras de instalar Bliss OS en tu PC

Por lo demás, Bliss OS se lleva bien con las tarjetas gráficas de Intel y AMD. Si son NVIDIA, el soporte no es tan bueno, pero tampoco debería ser un problema para tareas básicas. Antes de instalar este Android para PC, puedes consultar en su base de datos si tu hardware es compatible.

Otro aspecto interesante de Bliss OS es que se puede instalar de varias maneras. Por ejemplo, para probarlo por primera vez puedes usar una máquina virtual. Sus responsables recomiendan VirtualBox o Qemu, aunque también debería funcionar sin problemas con VMware o Parallels. Así podrás mantener tu Windows o Linux sin problemas. O probarlo en un Mac sin cambiar nada. También puedes probarlo usando Docker.

Una vez hayas probado este Android para PC, tienes la posibilidad de instalarlo. Puedes hacerlo a partir de un USB autoarrancable o bien directamente desde Windows con ayuda de Grub2Win, una herramienta que te permitirá iniciar Windows o Bliss OS en tu PC cada vez que enciendas tu ordenador. Sin embargo, la mejor opción es usar un PC dedicado a Bliss OS y así no tendrás que lamentarte si borras por accidente Windows u otros archivos que tengas guardados.

Y si quieres llevar siempre contigo Bliss OS, hay una alternativa más. Puedes instalarlo en un USB y así arrancar cualquier ordenador desde ese USB para iniciar Bliss OS en vez del sistema operativo que traiga instalado ese ordenador. Aquí tienes las instrucciones para hacerlo con ayuda de Rufus, una herramienta de la que hemos hablado con anterioridad.

Lo mejor de Android en tu ordenador

En definitiva, Bliss OS es una gran elección si quieres o necesitas dar una segunda vida a una computadora antigua en la que no quieras tener Windows o Linux. O reanimar un Chromebook que ya no se actualiza o que no rinde lo esperado. Con esta versión de Android para PC tendrás lo mejor de este sistema operativo adaptado a una tablet o a un ordenador. Compatible con los periféricos que necesites para trabajar o jugar.

Por lo demás, en el momento de escribir estas líneas, Bliss OS está disponible en su versión 14 y 15, que equivalen a Android 11 y Android 12. Y si necesitas ayuda o saber más de esta alternativa para instalar Android en PC, el equipo de Bliss OS tiene canal de Telegram, cuenta en Facebook, Twitter y LinkedIn, subreddits en Reddit y una amplia documentación en forma de wiki más varios hilos en XDA, el foro de referencia para amantes de las ROMs de Android.

Precisamente, el equipo detrás de Bliss OS es también conocido por crear y mantener una ROM de Android para quienes no están contentos con la instalación que viene por defecto en sus móviles.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente