El Apple Watch Series 9 será uno de los productos que se presentará en sociedad el próximo 12 de septiembre en el evento Wonderlust. Si bien no se esperan modificaciones demasiado relevantes en comparación con el modelo de 2022, ahora se ha conocido un dato muy interesante y que podría cambiar la percepción sobre la importancia del smartwatch. Es que los de Cupertino podrían lanzarlo en una versión con caja impresa en 3D.

Ojo, primero debemos aclarar algo importante. Hoy en día es muy común asociar el término "impresión 3D" a los trabajos que cualquiera puede realizar en su propia casa con termoplásticos, si dispone del equipamiento correspondiente. No obstante, la técnica es más amplia y abarca procesos mucho más complejos. Y no, antes de que pienses mal, Apple no planea lanzar un Watch Series 9 con caja de plástico.

Según reporta Mark Gurman, de Bloomberg, los de Cupertino están experimentando con la producción de las cajas del Apple Watch Series 9 de acero inoxidable. La compañía no solo buscaría agilizar su fabricación, sino también reducir la cantidad de material necesario para el proceso.

El reputado periodista indica que la iniciativa no es precisamente nueva entre los dirigidos por Tim Cook. Apple y sus proveedores llevarían al menos tres años explorando la impresión 3D. Sin embargo, recién en el último tiempo habría comenzado a ganar tracción la posibilidad de aplicarla en el proceso de manufactura del Apple Watch Series 9.

La elección de la variante de acero inoxidable para poner a prueba esta modalidad de fabricación no es antojadiza. Dicho Apple Watch es bastante más costoso que el de caja de aluminio y representa un porcentaje menor de las ventas del dispositivo —alrededor de un 10 % indica Gurman—. Esto permitiría a los de Cupertino trabajar con un volumen de demanda más pequeño, lo cual resultaría ideal para perfeccionar los procesos. Así, la compañía podría prepararse para aplicarlos a otros de sus productos en el futuro.

El Apple Watch Series 9 con caja de acero inoxidable podría ser impreso en 3D

Si bien la impresión en 3D ya se está probando en el Apple Watch Series 9 con caja de acero inoxidable, aún no está claro si las unidades que salgan a la venta desde el primer día se producirán bajo dicha modalidad. O si, en cambio, los de Cupertino piensan integrarlas más adelante en sus envíos. Lo más probable es que los usuarios no puedan distinguir qué smartwatch se fabricó bajo cuál procedimiento. Aunque no sería extraño que la empresa aproveche el evento del 12 de septiembre para dar a conocer más sobre esta técnica.

Ahora bien, ¿en qué consiste la impresión 3D del Apple Watch Series 9? De acuerdo con las fuentes de Gurman, Apple está experimentando con un proceso conocido como Binder Jitter, o "inyección de aglutinante". Para el mismo se utiliza un material en polvo al cual, como bien dice su nombre, se le añade un agente aglutinante.

Para completar la impresión de la pieza —la caja de un Apple Watch Series 9, en este caso—, se procede a su sinterización. Esto implica someterla a altos niveles de temperatura y presión, sin alcanzar el punto de fusión, para que se compacte y solidifique. Una vez finalizado el procedimiento, el producto pasa por una fresadora para obtener su forma definitiva.

Una técnica que también llegaría al Apple Watch Ultra

Esta técnica se presentaría, a priori, como una alternativa mucho más eficiente a la modalidad actual para producir un Apple Watch. Tengamos en cuenta que, hasta ahora, las cajas de acero inoxidable del smartwatch se obtienen al trabajar las piezas con un torno de control numérico.

Será interesante, además, saber si la impresión 3D puede llevar a que el reloj con caja de acero inoxidable sea más barato. Hoy, en España, hay 350 euros de diferencia entre el precio inicial de dicha versión (852 €) y la de aluminio (502 €).

Si los de Cupertino avanzan con esta iniciativa, podríamos verla implementada en otros de sus productos en el corto plazo. Si bien Apple daría el primer paso con la impresión 3D del Watch Series 9 de acero inoxidable, a partir de 2024 comenzaría a aplicar el mismo proceso a la caja de titanio del Apple Watch Ultra.

