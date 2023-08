Todavía faltan varios meses para que el Apple Vision Pro se lance en el mercado estadounidense, pero en las últimas horas se ha conocido una nueva curiosidad vinculada con el ordenador espacial desarrollado en Cupertino. Los de la manzana han patentado una "piedra" para sus gafas de realidad mixta.

Se trata de un accesorio que, al parecer, permitiría a Apple expandir las capacidades del Vision Pro más allá de las originales. Todo apunta a que el uso de la palabra "piedra" es para referirse tanto al factor de forma como al tamaño del dispositivo en sí. Aunque los de Cupertino se han asegurado de ser lo suficientemente vagos —tanto en el texto como en los gráficos— como para no revelar con exactitud cuál será la finalidad real de este elemento.

Eso no significa que no haya algunas pistas interesantes en el documento que puedan demostrar hacia dónde pretendería ir Apple con esta suerte de "piedra electrónica" para el Vision Pro. Además, la patente refleja múltiples configuraciones y tecnologías que podrían o no ser incluidas en este accesorio.

Esto es algo que queda en claro desde el comienzo mismo de la patente. En el resumen, Apple menciona lo siguiente:

"Las implementaciones de la tecnología en cuestión proporcionan un objeto físico pequeño y portátil para su uso en un sistema de realidad extendida. El sistema puede incluir un dispositivo que permite a un usuario/portador interactuar con representaciones virtuales de contenido, tales como datos almacenados y/o aplicaciones superpuestas en el entorno físico del usuario. El objeto tiene un identificador único que puede obtenerse mediante el dispositivo u otro dispositivo. El objeto puede ser un dispositivo inactivo sin ningún circuito interno, un dispositivo pasivo con un circuito que es activado por otro dispositivo, o un dispositivo activo que tiene su propio circuito de procesamiento y/o una pantalla alojada en el cuerpo del objeto. El objeto puede asociarse con el contenido mostrado por el dispositivo para proporcionar a un usuario un objeto físico que puede moverse o manipularse para mover, modificar, transportar o almacenar el contenido generado, almacenado y/o mostrado en un entorno de realidad extendida".

Este primer segmento deja en claro de que Apple está trabajando en un accesorio "pequeño y portátil" para el Vision Pro. Las referencias a "representaciones virtuales" y "entornos de realidad extendida" no dejan lugar para la duda al respecto. Ahora bien, lo interesante es que, si la interpretación es correcta, este dispositivo podría servir como un método para almacenar y compartir información entre distintos Vision Pro. O al menos ese podría ser uno de sus tantos —y hasta aquí hipotéticos— usos.

El Apple Vision Pro podría utilizar una "piedra electrónica" como accesorio

Lo que Apple ha patentado es una gama muy amplia de posibles usos y tecnologías para un accesorio del Vision Pro. Esto responde a la necesidad de cubrir cuanto terreno sea posible a la hora de trabajar en un elemento cuya implementación definitiva —tanto para una primera versión como para generaciones futuras— aún no se ha dilucidado por completo. Es por ello que, en situaciones así, se busca abarcar la mayor cantidad de opciones posibles dentro de una misma patente.

No sorprende, entonces, que en otros fragmentos del documento Apple se refiera al posible agregado de distintos componentes. Desde cámaras y sensores táctiles, hasta monitores de ritmo cardíaco o unidades de medición inercial, por mencionar algunos ejemplos. O que, incluso, pueda brindar una respuesta háptica o sonora al realizar determinadas acciones.

Pero un fragmento en particular de la patente le daría sentido a la interpretación de esta "piedra" como un posible método de almacenar y compartir elementos de realidad extendida entre distintos Apple Vision Pro.

"Las implementaciones de la tecnología [...] descrita en el presente documento proporcionan sistemas de realidad extendida para utilizar uno o más dispositivos físicos complementarios a los que se puede asociar el contenido generado y/o almacenado dentro de un entorno XR. Los sistemas y métodos descritos en este documento asocian el contenido generado y/o almacenado por el sistema con el dispositivo físico complementario, de manera que la asociación persiste incluso cuando los componentes XR del sistema están inactivos o apagados. Así, a un usuario de un sistema XR se le puede proporcionar un dispositivo complementario portátil (a veces denominado en el presente documento como "piedra") que puede llevarse con el usuario para transportar contenido desde el entorno XR dentro del mundo físico. El mismo sistema XR puede acceder luego al contenido asociado cuando detecte el dispositivo complementario [...]. De esta manera, se puede brindar al usuario de un sistema XR la capacidad de transportar contenido, como una pila de fotografías digitales, el estado de un documento o aplicación activo y/o moneda digital (como ejemplos) dentro del mundo físico para su posterior acceso por varios dispositivos o sistemas".

La patente menciona diferentes modalidades que se podrían utilizar para que distintos Apple Vision Pro detecten y activen la "piedra electrónica". Y también presenta otros varios escenarios un tanto técnicos y hasta confusos. De todos modos, lo que recopilamos aquí parece ser uno de los usos más factibles del accesorio en un futuro no muy lejano.

Si el texto del documento aún no te queda demasiado claro, no te preocupes. Pasando en limpio, la patente da a entender que Apple está desarrollando una tecnología capaz de asociar un contenido virtual generado desde el Vision Pro con un dispositivo pequeño y portátil. Esto permitiría almacenarlo allí para que no se pierda cuando el casco de realidad mixta se apague, además de transferirlo hacia otras unidades para compartirlo. Casi como una memoria USB, pero mucho más sofisticada y dedicada a entornos de realidad extendida.

Quedará por verse si esta interpretación es correcta o si Apple siquiera avanza con el desarrollo de este accesorio tipo "piedra" para el Vision Pro. Estaremos atentos a las novedades.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente