Los AirTags son, con diferencia, de los accesorios más útiles que ha lanzado Apple en los últimos años. Sin embargo, los de Cupertino parecen no haberles dado demasiada prioridad desde su llegada al mercado en 2021. Eso no significa que no se encuentren trabajando en modernizarlos, pero un nuevo rumor apunta a que no veremos una segunda generación en lo inmediato.

Según un nuevo informe de Ming-Chi Kuo, Apple recién comenzaría la producción masiva de los nuevos AirTags en el último trimestre de 2024. El analista asiático no ha brindado mayores detalles con respecto a las futuras etiquetas inteligentes de la manzana, pero ha dado a entender que podrían formar parte de un ecosistema conectado al Vision Pro.

"Creo que la computación espacial es un nuevo ecosistema que Apple quiere construir, utilizando Vision Pro como núcleo para integrar otros dispositivos, incluyendo los AirTags 2", publicó Kuo en Twitter (X). Una predicción bastante vaga, ciertamente, de modo que es difícil especular sobre a qué se refiere.

Tampoco queda demasiado claro si los AirTags de segunda generación podrían presentarse ante el público en 2024. Considerando que el accesorio no tiene la importancia de otros de sus productos, resultaría extraño que Apple opte por introducirlos cerca de la fecha de inicio de su fabricación masiva.

Está claro que septiembre es el mes del iPhone para los de Cupertino. Mientras que en el último trimestre de cada año, suelen aprovechar octubre y noviembre para los anuncios fuertes enfocados en el iPad y los Mac. Por ende, no tiene mucho sentido pensar en que unos nuevos AirTags pudieran colarse entre algunos de esos lanzamientos. Entonces, ¿cuándo podríamos verlos?

Como todo lo vinculado a rumores sobre productos de Apple, va la advertencia habitual: hay que tomarlos con pinzas. Dicho esto, lo que plantea Kuo sobre un inicio de fabricación masiva a fines de 2024 solo tendría sentido si la idea de los californianos fuera introducir los AirTags de segunda generación durante la primera mitad de 2025. Lo cual no sería descabellado, considerando el único antecedente que existe.

Apple presentó sus etiquetas inteligentes en abril de 2021, durante su evento de primavera. Desde entonces, si bien al accesorio le ha llevado su tiempo ganar tracción, se ha convertido en una pieza muy útil dentro del catálogo de dispositivos de la manzana. Es cierto que la compañía ha tenido que trabajar para atender ciertas preocupaciones vinculadas a su uso para espiar a personas. No obstante, ha tomado medidas para reducir ese riesgo. Y hasta se ha aliado con Google para que también sean efectivas fuera de su ecosistema.

Así mismo, es una realidad que, desde su llegada al mercado, los AirTags no recibieron nuevas funciones dedicadas a mejorar su experiencia de uso. No obstante, en la WWDC de este año se anunció que iOS 17 permitirá a los usuarios compartir la ubicación de sus localizadores con hasta 5 personas. Sin dudas, la primera gran característica que llega a este producto desde su lanzamiento, más allá de las ya mencionadas mejoras enfocadas en la privacidad.

Ya veremos qué le depara el futuro a los AirTags. Si la predicción de Ming-Chi Kuo es certera, todavía quedan largos meses de espera antes de estar frente a una segunda generación de las etiquetas inteligentes de Apple.

