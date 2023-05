Apple ha anunciado una nueva colaboración junto a Google para crear una tecnología para incluir en sus respectivos sistemas operativos funciones que eviten el seguimiento no deseado a través de accesorios de localización; uno de los mayores problemas de los AirTag y dispositivos similares.

La compañía, en concreto, está trabajando con Google en una especie de “borrador de especificaciones” que tiene como objetivo de hacer que algunas de las características de seguridad que Apple ha diseñado para sus AirTags, estén disponibles tanto en iOS como en Android. Afortunadamente, fabricantes de terceros que también comercializan dispositivos similares, como Samsung, Tile, Eufy, Chipolo o Pebblebee, han mostrado su apoyo a esta tecnología.

Este conjunto de funciones servirá para impedir que individuos coloquen dispositivos de localización en personas con el objetivo de espiarlas, y que aquellos que están siendo espiados reciban alertas para saber que alguien sabe su ubicación a causa del objeto.

En un comunicado, Apple menciona que esta nueva “especificación de la industria” está basada en característica que impide el rastreo no deseado y que funciona bajo la red Buscar (Find My).

Esta es capaz de detectar si una persona lleva mucho tiempo con un AirTag que no es suyo gracias a la posibilidad de que el iPhone detecte dispositivos de localización cercanos. Si el smartphone comprueba que el AirTag se desplaza junto al iPhone durante un largo periodo de tiempo y el dueño no está cerca, avisa al usuario mediante una notificación para permitir desactivar la localización.

“Construimos AirTag y Find My Network con un conjunto de funciones proactivas para desalentar el seguimiento no deseado, una novedad en la industria, y continuamos realizando mejoras para ayudar a garantizar que la tecnología se utilice según lo previsto. Esta nueva especificación de la industria se basa en las protecciones de AirTag y, a través de la colaboración con Google, da como resultado un paso fundamental para ayudar a combatir el seguimiento no deseado en iOS y Android”.

Ron Huang, vicepresidente de detección y conectividad de Apple.