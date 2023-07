Threads ha crecido a un ritmo inesperado durante su primera semana, rompiendo todas las expectativas de Meta. La nueva red social ya superó los 100 millones de usuarios registrados y todo indica que no se detendrá. Pese a posicionarse alternativa a Twitter, lo cierto es que todavía carece de algunas funciones básicas, como el feed cronológico, un buscador confiable o la posibilidad de editar tus hilos.

La buena noticia es que Meta está trabajando en ello y pronto lanzarán una de las características más solicitadas: el botón de editar. Adam Mosseri, director de Instagram, mencionó que han comenzado a favorecer otras funciones. En una publicación en su perfil de Threads, el directivo esbozó los planes que tienen para las próximas semanas.

«Con tanta gente uniéndose a Threads tan rápido estos últimos seis días (¡seis días!), el equipo se ha centrado por completo en mantener las luces encendidas y corregir errores», dijo Mosseri. «Pero estamos empezando a priorizar las funciones obvias que faltan, como un feed para los que sigues, el botón de edición y la búsqueda de publicaciones», mencionó.

Tanto Adam Mosseri como Mark Zuckerberg se han mantenido activos en sus cuentas de Threads, interactuando con los nuevos usuarios. El jefe de Instagram se ha colado en varios hilos para responder a cuestionamientos sobre funciones que hacen falta, aunque es claro que la demanda los ha sobrepasado.

El botón de editar Threads podría llegar como un gancho al hígado para Twitter. Aunque Elon Musk prometió un cúmulo de mejoras, nunca especificó que serían para los usuarios de pago. Un claro ejemplo es la edición de tweets, exclusiva para quienes tienen una suscripción de Twitter Blue.

Threads está provocando cambios en Twitter

El éxito de Threads ha generado todo tipo de reacciones en Twitter. Elon Musk ha iniciado una rencilla con Mark Zuckerberg promocionando una pelea cuerpo a cuerpo o un concurso para saber quien la tiene más grande. El polémico dueño de la red social aprovecha cada oportunidad para atacar a sus adversarios o censurarlos.

Pero detrás de todo el circo, Musk y compañía analizan de cerca los movimientos de Meta y están decididos a no dar otro paso en falso. Zoë Schiffer, periodista de Platformer, reveló que Elon envió un correo electrónico a sus empleados pidiéndoles lanzar mejores funciones más rápido que nunca. Sumado a ello, Twitter está revirtiendo algunos de sus cambios más absurdos, como la nueva versión de pago de Tweetdeck.

Algunos desarrolladores reportaron que la antigua API v1 funciona de nuevo, por lo que los clientes de terceros tendrían acceso nuevamente. Se desconoce si la medida es temporal; recordemos que el mismo Musk cerró el grifo y cambió los términos de uso de su API, lo que causó la muerte de apps como Tweetbot o Echofon.

Threads está marcando distancia y no quiere convertirse en el nuevo Twitter. Adam Mosseri declaró hace unos días que no buscan reemplazar a la red social ni heredar todos sus problemas. Las discusiones sobre noticias o política — característica esencial de Twitter — no tendrán importancia en la nueva red social de Meta.

