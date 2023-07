Los resultados en taquilla de The Flash van de mal en peor. El descalabro de la película en cines continúa su tendencia negativa al punto que se ha convertido en la peor vergüenza del Universo Extendido de DC. Tres semanas después de su estreno los números son peor que nunca.

En su tercer fin de semana la película dirigida por Andy Muschietti logro recaudar apenas 11,4 millones de dólares a nivel global. The Flash seguía exhibiéndose en 13.548 cines en todo el mundo, por lo que la recaudación por pantalla fue de apenas 841 dólares, un desastre en toda regla que pone en duros aprietos a los actuales directivos de Warner y DC. Recordemos: David Zaslav llegó a mencionar que esta sería una de las producciones de superhéroes más importantes de la historia.

The Flash no solo se ha convertido en un motivo de vergüenza a nivel comercial, también a nivel de la crítica especializada. Los comentarios generales sobre la producción no son buenos. De hecho, es tal desastre, que se grabaron tres diferentes finales y no con fines creativos, sino por intereses de los directivos de turno.

The Flash es la última película antes de la era de James Gunn en el Universo Extendido de DC

La preproducción de The Flash inició en 2014 y han pasado casi nueve años hasta que la vimos finalmente en la gran pantalla. Intenta ser una especie de soft-reboot del Universo Extendido de DC y es la última producción antes de la llegada de James Gunn como presidente creativo de la franquicia.

El objetivo de Gunn es reorganizar por completo las producciones de DC y darles más coherencia, similar a lo que ha sucedido con el Universo Cinematográfico de Marvel. Pero tendremos que esperar algunos años hasta que veamos la primera película bajo la nueva dirección creativa. Esta será Superman: Legacy, que se estrenaría en verano de 2025, y que recientemente anunció a su reparto principal.

Además de los problemas creativos y políticos detrás de The Flash antes de la llegada de James Gunn también se encuentran los de su protagonista, Ezra Miller, quien estuvo involucrado en decenas de escándalos por su comportamiento errático. Es por eso que el actor no estuvo presente en la gira promocional de la película, lastimando aún más su desempeño en taquilla.

Esperemos que en unos años The Flash sea tan solo una pesadilla para los directivos de DC y Warner. De momento se calcula que significará pérdidas de unos 200 millones de dólares. Es por eso que han adelantado su estreno en plataformas de streaming.

