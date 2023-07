El administrador de la NASA, Bill Nelson, se encuentra de visita en Argentina. Allí mantendrá reuniones con representantes del gobierno local y directivos de empresas abocadas a la actividad espacial. Antes, en una conferencia de prensa, habló de la misión Artemis y no eludió las consultas sobre las probabilidades de que exista vida extraterrestre. Temática que ha vuelto a estar en el candelero por estos días, después de que exmilitares aseguraran que Estados Unidos tiene OVNIS y restos biológicos de alienígenas.

“Sería muy raro que no existan otras formas de vida”, dijo Nelson. “Si me preguntan por mi opinión personal, creo que el universo es realmente muy vasto en distancias, en galaxias, en sistemas, estrellas y planetas. Los astrónomos me han dicho que han hecho cálculos, y que hay más de un trillón de probabilidades matemáticas de que exista un planeta similar al nuestro donde se haya desarrollado vida”, agregó.

Si bien la posibilidad de vida extraterrestre desvela a la humanidad desde los tiempos más remotos, el tópico ocupa ahora el centro de la escena tras una histórica audiencia celebrada esta semana en el Congreso de Estados Unidos. En un encuentro en el que se debatió el tema de los UAP (Fenómenos Anómalos no Identificados), se volvió a poner sobre la mesa el supuesto encubrimiento de los norteamericanos al descubrimiento de naves y restos de entes biológicos. Desde luego, en la NASA también tienen su propia idea respecto a los OVNIS y alienígenas.

Lo que opinan en la NASA sobre los OVNIS y alienígenas

Bill Nelson en Argentina: el administrador de la NASA habló del regreso a la Luna y de las probabilidades de vida extraterrestre. (Crédito: NASA)

Tal como nota el diario argentino Perfil, la pregunta sobre las explosivas declaraciones de los exintegrantes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos no se hizo esperar. En diálogo con la prensa local, el director de la NASA no descartó la existencia de alienígenas y OVNIS, aunque las aclaraciones posteriores fueron sumamente diplomáticas.

“En la NASA nos tomamos todo muy seria y científicamente. Por eso, ya creamos una comisión de doce expertos que se encargará de elaborar un informe sobre esta temática, que espero tener disponible en las próximas semanas”, comentó.

Además, el administrador de la NASA dijo que la búsqueda de vida extraterrestre y OVNIS es parte de las actividades del organismo, desde hace tiempo. “Es uno de nuestros mandatos centrales: por ejemplo, vamos a traer una serie de muestras de polvo de Marte a nuestros laboratorios locales. Haremos análisis detallados y verificaremos si no hay evidencias de vida actual, o pasada, en el planeta rojo”, señaló.

Qué dijeron los exmilitares de EE.UU. sobre los alienígenas supuestamente escondidos

Esta semana, en el Congreso estadounidense se celebró una audiencia para abordar los rumores y comentarios sobre los fenómenos anómalos no identificados. Allí, David Grusch, exintegrante de la Fuerza Aérea de ese país, aseguró que el gobierno oculta naves alienígenas "casi intactas".

Grush señaló que las autoridades tienen conocimiento del tema desde 1930, y así profundizó en los misterios acerca de la vida extraterrestre. “Durante el curso de mis deberes oficiales, me informaron de un programa de ingeniería inversa y recuperación de UAP de varias décadas al que me negaron acceso", aseveró bajo juramento.

Otros declarantes, entre ellos el expiloto Ryan Graves, ratificaron esas consideraciones al hablar de OVNIS "que se mantenían completamente estacionarios y luego aceleraron a velocidades supersónicas”. Consultados por los congresistas respecto a evidencias fotográficas o posibles testigos, Grush dijo que tiene en su poder algunos documentos, aunque no los presentó ante el Congreso.

Los comentarios recientes del máximo responsable de la NASA explican, en parte, el interés de las autoridades por investigar más a fondo la existencia de vida extraterrestre. Esa visión coincide con la de Austin Hacker, vocero de un Comité de Supervisión creado por el gobierno. "Además de las denuncias recientes [de Grusch], continúan surgiendo informes sobre fenómenos anómalos no identificados. El Comité de Supervisión de la Cámara está siguiendo estos informes y está en las primeras etapas de la planificación de una audiencia", dijo.

El regreso a la Luna está previsto para el 2025 (y seguirá Marte)

En su paso por el país sudamericano, Bill Nelson se reunirá con el presidente argentino, Alberto Fernández. La agenda incluye encuentros con empresarios y organizaciones del sector, entre ellas la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). De acuerdo a la fuente, el objetivo central de su viaje es la firma de acuerdo de cooperación, que involucra la adhesión de la Argentina al Programa Artemis, en el que ya participan 27 países.

A un lado de la búsqueda de vida extraterrestre, aunque no del todo ajeno a ello, Artemis de la NASA avanza con la mira puesta en el regreso a la Luna hacia fines del año 2025. Antes, se realizarán viajes no tripulados y otros con astronautas a bordo de la nave, que irán incrementándose en complejidad. El retorno al satélite de la Tierra será histórico: la última vez que un ser humano estuvo allí fue en 1972. Además, la agencia espacial de Estados Unidos prevé construir una base lunar permanente. Ese paso será clave para el posterior y ambicioso plan del organismo: viajar a Marte.

Conforme esos planes avanzan, el paso del administrador de la NASA en Sudamérica incluirá visitas a Brasil y Colombia.

5 datos sobre Bill Nelson, el administrador de la NASA que no niega la existencia de OVNIS

Es el 14° administrador de la Agencia Espacial.; sucedió a Steve Jurczyk, que lideró un interinato durante pocos meses, en 2021.

Integrante del Partido Demócrata, Nelson fue escogido para liderar la NASA por el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Fue astronauta: en 1986, integró la misión del transbordador espacial STS-61C. Tras el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, ese equipo desplegó el satélite de comunicaciones Satcom Ku-1.

Ese mismo año, Nelson estuvo a bordo del Space Shuttle Columbia. Aquella fue una misión que se extendió durante seis jornadas, que orbitó la Tierra 98 veces.

Además, es abogado y fue Senador por el Estado de Florida entre los años 2001 y 2019.

