Blizzard anunció que lanzará algunos de sus juegos a Steam, comenzando por Overwatch 2. Tras una década de mantenerlos exclusivos de Battle.net, la empresa reveló que es momento de probar algo nuevo. La decisión parece coincidir con la inminente compra de Activision, una operación que modificaría las viejas prácticas de negocio.

Los creadores de Diablo y World of Warcraft reconocieron la importancia de Steam y el problema que conlleva limitar los juegos de PC a una plataforma. En una publicación en su blog, Blizzard reveló que una de las cosas que los ayuda a avanzar es facilitar el acceso a sus títulos. «Los videojuegos ya son para todos», dijo, y se comprometió a derribar las barreras existentes para que todos los disfruten donde deseen

El primer juego de Blizzard que debutará en Steam será Overwatch 2. El shooter gratuito por equipos estará disponible a partir del 10 de agosto, coincidiendo con el lanzamiento de su nueva temporada. De acuerdo con la empresa, la cantidad de contenido que llega con Invasión representa una gran oportunidad para que nuevos jugadores se sumen a este universo.

La elección de este título no es aleatoria, ya que Overwatch 2 ha sufrido una caída considerable de usuarios activos. Blizzard sabe que el contenido descargable no es suficiente si no hay quien lo juegue, y limitarlo a una plataforma es el primer obstáculo. La versión de Steam contará con todas las características actuales e integrará soporte para logros, lista de amigos y más. El único requisito que no cambiará es la cuenta obligatoria de Battle.net.

Overwatch 2 será el primero de una lista de juegos que llegarán a Steam. Blizzard no reveló cuáles serán los próximos, aunque podríamos anticipar que dará prioridad a los free to play como Hearthstone o Diablo Immortal.

¿Por qué Blizzard lanzará sus juegos en Steam?

Call of Duty y Microsoft influyeron en el lanzamiento de juegos de Blizzard en Steam

Si bien Battle.net tiene más de veinte años operando, la tienda en línea debutó en 2013 como parte de la aplicación de escritorio. Los tiempos eran distintos y la transición al formato digital estaba ganando fuerza, por lo que varias empresas decidieron desafiar a Steam.

Con el paso de los años, empresas como EA, Ubisoft o Activision entendieron que los jugadores de PC detestan las exclusividades. La prueba más evidente del poderío de Steam se dio a finales de 2022, cuando Activision batió récords de ventas y usuarios activos con el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare II. Ahora toca el turno de Blizzard, quien menciona que los videojuegos ya no son exclusivos de una comunidad específica.

«Aunque Battle.net sigue siendo una prioridad para nosotros tanto ahora como en el futuro, hemos oído que los jugadores quieren poder utilizar Steam con nuestros juegos», dijo Mike Ybarra, presidente de Blizzard. Por su parte, Gabe Newell, jefe máximo de Valve, coincidió en que los jugadores y desarrolladores se beneficiarán con la llegada de Overwatch 2 a Steam.

Otro dato importante es que Microsoft tiene peso en esta decisión. Durante el juicio con la FTC se reveló que el gigante tecnológico calificó como «fracaso rotundo» el retirar a Call of Duty de Steam para hacerlo exclusivo de Battle.net. La popularidad del juego de disparos no se vio reflejada en el crecimiento del cliente de Blizzard y los números lo respaldan.

