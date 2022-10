El próximo 28 de octubre verá la luz Call of Duty: Modern Warfare 2, uno de los juegos más esperados del año. Debido a la proximidad de su lanzamiento, Activision ha estado compartiendo los últimos detalles que debes tener en cuenta, pero hay uno en específico que ha levantado mucha polémica. De acuerdo a la web de Blizzard, el juego requerirá sí o sí tu número de teléfono, de lo contrario no podrás jugar.

Primero hay que aclarar una cosa. ¿Qué tiene que ver Blizzard con Call of Duty: Modern Warfare 2? Esta compañía, propiedad de Activision, lanzó Overwatch 2 apenas la semana anterior. En su web de soporte mencionan que este título, y próximamente Modern Warfare 2, necesitan tu número telefónico para hacer uso de la autenticación de dos factores (2FA).

"Call of Duty: Modern Warfare 2, y las cuentas recién creadas de Overwatch 2 y Call of Duty: Modern Warfare requieren un número de teléfono"

Así pues, la idea de Activision es que la autenticación de dos factores sea obligatoria para todos los jugadores Call of Duty: Modern Warfare 2. Aunque no mencionan el motivo en su web, probablemente se deba a que, en años recientes, miles de usuarios de Modern Warfare, Black Ops Cold War y Warzone han sido víctimas del robo de cuentas.

Hackers logran acceder a perfiles para cambiar sus credenciales de acceso y, posteriormente, venderlas en el mercado negro a precios que varían en función de los contenidos desbloqueados —las skins, por ejemplo—. También se supo que los tramposos, cuyas cuentas habían recibido un bloqueo permanente, estaban comprando cuentas robadas para volver a las andadas.

Los teléfonos de prepago no funcionarán

Si bien la autenticación de dos factores agrega una capa de seguridad bastante fiable, muchos no están viendo con buenos ojos que Activision la haga obligatoria. Otro tema a considerar es que la propia compañía señala que los teléfonos de prepago "podrían no funcionar" con su sistema de notificaciones. Lo anterior es especialmente alarmante porque, en varias regiones del mundo, los consumidores mantienen su línea telefónica bajo este modelo de pago. Latinoamérica es un buen ejemplo.

De hecho, no ha sido necesario esperar al lanzamiento de Modern Warfare 2 para comprobar que esta medida provocará muchos dolores de cabeza. Jugadores que pretendían disfrutar Overwatch 2, pero que poseen teléfonos de prepago, no podían activar la autenticación de dos factores. Blizzard, sin embargo, reconoció que no informaron sobre este sistema a tiempo y permitieron que muchos usuarios pudieran jugar sin proporcionar su número.

¿Activision hará lo mismo con Call of Duty: Modern Warfare 2? Está por verse. El 20 de octubre, día en que los jugadores que reservaron la edición digital podrán acceder a la campaña, podremos comprobar qué tan problemática es esta situación.