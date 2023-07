Microsoft nunca había estado tan cerca de cerrar la compra de Activision Blizzard King. Durante la tarde del 13 de julio, la FTC recurrió al último recurso a su alcance para intentar bloquear la adquisición. En concreto, solicitar a la corte federal que no permitiese ningún movimiento antes de conocerse el dictamen de la apelación. Sin embargo, las autoridades negaron la petición, según recoge The Verge.

Por lo tanto, Microsoft y Activision tienen vía libre para concretar la compra, al menos en Estados Unidos. Recordemos que ambas compañías tienen pendiente sentarse a negociar con la CMA, el regulador del Reino Unido, para alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

Así pues, el conflicto entre Microsoft y la FTC por la compra de Activision ha llegado a su fin. El organismo, tras perder el juicio, presentó una apelación, esperando que el resultado final de esta última se inclinara a su favor.

No obstante, debido a que esto también conlleva un litigio, y que la adquisición podía finalizarse tan pronto como la próxima semana para cumplir con la fecha límite del 18 de julio —acordada por Microsoft y Activision—, la FTC se vio obligada a solicitar ayuda de la corte federal para ganar más tiempo. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, sin embargo, se las negó rotundamente.

Parece que en las autoridades estadounidenses también se dieron cuenta de que la FTC nunca tuvo los argumentos sólidos para frenar la fusión entre Microsoft y Activision Blizzard King. En la audiencia que enfrentó a ambos bandos, quedó en evidencia que el regulador estaba totalmente perdido y sobrepasado por la situación. Nunca fue capaz de respaldar su caso e hicieron uno de los mayores ridículos que se recuerden.

En Microsoft, desde luego, están muy satisfechos con lo acontecido. "Agradecemos la rápida respuesta del Noveno Circuito al negar la moción de la FTC de retrasar aún más el acuerdo. Esto nos acerca un paso más a la línea de meta de este maratón de revisiones regulatorias globales", comentó Brad Smith, presidente de la tecnológica.

¿Qué sigue ahora para Microsoft y Activision?

Si bien ambas compañías tienen luz verde para consolidar su compra en Estados Unidos, todavía les queda un obstáculo por superar: la CMA del Reino Unido. Eso sí, el regulador británico se ha mostrado más flexible y está dispuesta a conversar. La negociación iniciará el lunes 17 de julio y todo indica que no habrá problemas para estrechar manos.

Debido a que la preocupación de la CMA gira en torno al negocio del Cloud Gaming, Bloomberg reportó que Microsoft podría vender su participación en este sector a un tercero —solo en dicha región—. A partir del lunes sabremos más sobre este asunto.

Ahora bien, no se puede descartar que, por uno u otro motivo, las conversaciones entre Microsoft y la CMA no fluyan como se espera. En tal caso, podría presentarse otro retraso. De hecho, desde el Financial Times se hacen eco de que Microsoft y Activision podrían extender el periodo para cerrar la compra. En consecuencia, el 18 de julio ya no sería la fecha límite.

Ciertamente, siguen existiendo algunas barreras por superar, pero la más complicada ya quedó atrás. Salvo una loca sorpresa, Microsoft comprará Activision muy pronto.

