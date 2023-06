Tom Cruise logró que todos los focos y micrófonos se pusiera sobre él, luego del éxito de Top Gun: Maverick. El actor, reconocido por una extensa carrera, alcanzó otro nivel de prestigio tras la secuela de Top Gun. Desde entonces, cuanto dice o hace resulta relevante. Una de sus frases más resonadas durante los últimos meses tiene que ver con The Flash.

Dentro del Universo Extendido de DC, puede que ninguna otra película haya tenido tantos problemas como The Flash. En un principio, el largometraje experimentó cambios en la producción y el guion. Luego, llegaron los inconvenientes personales de Ezra Miller, su protagonista. Esto, en un contexto en el que el confinamiento provocado por la COVID-19 aún no estaban muy lejos en la memoria colectiva.

Debido a los problemas personales de Ezra Miller, se estudió la opción de cancelar la película, aunque eso significara pérdidas millonarias. Sin embargo, el proyecto siguió adelante. Con la llegada de James Gunn y Peter Safran a la dirección creativa del Universo Extendido de DC, se difundió la idea de que The Flash reiniciaría la franquicia. Antes de que el largometraje se estrene en cines, ya hubo comentarios positivos de figuras relevantes dentro de la industria del entretenimiento. Una de ellas fue Tom Cruise.

La historia detrás del comentario de Tom Cruise sobre The Flash

A mediados de marzo de 2023, se filtró que Tom Cruise había visto The Flash. El actor se animó a comentar lo siguiente: “Tiene todo lo que quiero ver en una película. Este es el tipo de largometrajes que necesitamos ahora mismo”. Estas palabras sorprendieron, no solo porque el actor se interesaba en una narrativa en crisis. Sino también por el optimismo en relación con la producción.

Tiempo después, este comentario se puso en duda. Una parte de la industria no daba veracidad a esas palabras. A propósito de esta sospecha, Bárbara Muschietti, productora de The Flash, explicó lo siguiente a Total Film: “Tom Cruise nos llamó durante 15 minutos y nos elogió [a Andy Muschietti y a ella], al igual que a la película. Se siente muy bien porque realmente trabajamos muy duro para hacerla”.

En un entorno enrarecido dentro del Universo Extendido de DC, ¿qué representan este tipo de felicitaciones para el equipo de producción? Según Andy Muschietti, quien es el director de The Flash, elogios como el de Tom Cruise dan “más confianza en lo que hicimos porque la película estaba terminada cuando [Tom Cruise y Stephen King] la vieron. Fue un impulso de confianza”.

El comentario de Stephen King al que Andy Muschietti se refiere es el siguiente, publicado por el escritor el pasado 17 de mayo de 2023: “Hoy tuve una proyección anticipada de The Flash. Por regla general, no me gustan mucho las películas de superhéroes, pero esta es especial. Es sincera, divertida y llamativa. Me encantó”.

Las primeras reacciones y críticas en relación con The Flash dejan sensaciones encontradas. Esta película es una de las más esperadas del año dentro del cine de superhéroes. Resta ver cómo reacciona la audiencia, luego de su estreno en cines el 15 de junio de 2023.

