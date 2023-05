A poco menos de un mes para el estreno de The Flash, la película sigue levantando buenas críticas dentro de personalidades de la industria y nombres propios de la cultura estadounidense. La figura más reciente en sumar un comentario positivo sobre el próximo largometraje del Universo Extendido de DC ha sido Stephen King, el legendario autor de ciencia ficción.

Puede que The Flash sea la película más esperada dentro del cine de superhéroes en 2023. Aunque Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ha dado un poco de aire al Universo Cinematográfico de Marvel —luego de varios meses de críticas—, el largometraje protagonizado por Ezra Miller atravesó distintas polémicas hasta llegar a este punto, uno en el que será una producción bisagra para el futuro del Universo Extendido de DC.

Durante 2022, se pensó en la posibilidad de cancelar The Flash. Ezra Miller estaba atravesando diversos problemas personales. Warner Bros. había comenzado una reestructuración, mientras el Universo Extendido de DC recibía más críticas que aplausos. En ese contexto, parecía extraño imaginar que la película podría llegar a generar la expectativa que ha producido. ¿Cómo se explica? En buena medida, por sus avances y la aparición de figuras como Batman y Supergirl. Por otro lado, la confirmación de que servirá para reiniciar a la franquicia. Pero no todo se resume en esto.

A mediados de marzo, Tom Cruise apareció en escena y dijo lo siguiente sobre The Flash: “Tiene todo lo que quiero ver en una película. Este es el tipo de películas que necesitamos ahora mismo”. Este comentario se produjo cuando el actor era celebrado por Top Gun: Maverick. Aunque Cruise no es parte de ningún universo de superhéroes, es una de las figuras de la industria que mejor entiende el negocio en cuanto a entretenimiento.

En esta línea, el siguiente comentario lo expuso Stephen King a través de su perfil de Twitter:

“Tuve una proyección anticipada de The Flash hoy. Por regla general, no me gustan mucho las películas de superhéroes, pero esta es especial. Es sincera, divertida y llamativa. Me encantó”,

Stephen King, en su perfil en Twitter.