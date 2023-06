Es un tiempo confuso y de transición dentro del Universo Extendido de DC. A la renovación que comenzó hace unos meses, con la presentación de la nueva etapa de la franquicia, se sumó el estreno de The Flash. Esta fue una de las producciones más esperadas dentro del cine de superhéroes este año. Sin embargo, los resultados no han sido satisfactorios y eso está afectando a personajes como Supergirl.

De esa manera, algunos planes iniciales en relación con otros personajes presentados en The Flash han ido cambiando, de acuerdo con nueva información. Cuando la película se estrenó, el pasado 15 de junio de 2023, se mencionó la posibilidad de que Ezra Miller pudiera continuar interpretando al superhéroe, dependiendo de cómo fuera recibida la producción. Esa idea, ahora, propicia más dudas que certezas. De hecho, no es la única figura que entra dentro de esa incertidumbre.

Pese a que la película no ha marchado muy bien en taquilla y las críticas son más negativas que positivas, uno de los personajes que sí llamó la atención de buena forma fue Supergirl, interpretado por Sasha Calle. Ella emergió en el Universo Extendido de DC para llenar el vacío del Superman de Henry Cavill. El recibimiento favorable de los especialistas y los seguidores invitó a pensar que podría tener su propia película. Esta idea, al menos por ahora, ha sido descartada.

El fututo de Supergirl en el Universo Extendido de DC, luego de The Flash

Si se tratara de organizar una competencia entre las cintas con más inconvenientes previos a su estreno dentro del cine de superhéroes, puede que The Flash tenga opciones de ganar un torneo de esas características. A lo anterior debemos sumar la total transformación de Warner Bros. Discovery y, por supuesto, los distintos problemas personales de Ezra Miller.

La suma de esos aspectos influyó en el resultado final de The Flash, un largometraje con algunas ideas interesantes, pero otras que no terminaron de lograrse. Algunas de ellas afectaron el desarrollo de Supergirl. Una de las intenciones originales de la película era que su final fuera distinto al presentado. Barry Allen (Ezra Miller) lograría revertir el caos que propició y evitaría la muerte de ella, como en su momento informó The Hollywood Reporter.

Similar destino estaba previsto para el Batman de Michael Keaton. Sin embargo, el resultado ofreció la muerte de ambos personajes. ¿Qué pasó para que todo terminara de esa manera? Fue una decisión del estudio de producción, en un tiempo en el que se encontraba en plena transición hacia el renombramiento de su marca.

Explicado este contexto, en algún momento de 2021 se pensó en que Supergirl, al ser nueva dentro de la saga de películas de la franquicia, podría tener su propia cinta. Esa intención, ante el buen recibimiento que ha tenido la figura luego del estreno de The Flash, volvió a estar sobre la mesa. Sin embargo, de acuerdo con información de Rolling Stone, en el estudio de producción se cree que un largometraje en solitario del personaje “no es probable que avance”.

The Flash, al igual que Aquaman y Blue Beetle, es parte de esas producciones que Warner Bros. Discovery estuvo desarrollando antes de presentar el nuevo Universo Extendido de DC. Este comenzará, de manera formal, con Superman: Legacy. James Gunn está elaborando el guion y dirigirá esa producción. Él, junto con Peter Safran, está liderando creativamente la nueva etapa de la franquicia. En esos planes futuros, de momento, no hay más noticias sobre Supergirl.

