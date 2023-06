Bill Simmons, quien es máximo responsable de innovación y monetización de podcast de Spotify, no está nada contento con la marcha de Harry y Megan, quienes terminaron su contrato con Spotify después de varios años y un acuerdo de 20 millones de dólares. El ejecutivo de la compañía ha llamado a los Duques de Sussex “estafadores” después de que afirmaran que durante estos años solo han hecho 12 episodios.

“Tengo que emborracharme una noche y contar la historia del Zoom que tuve con Harry para tratar de ayudarlo con una idea de podcast. Es una de mis mejores historias… Que se jodan. Estafadores”, ha afirmado Simmons en un episodio de su podcast.

Harry y Megan, en concreto, firmaron un acuerdo de 20 millones de dólares con Spotify en 2020 para realizar un programa llamado Archetypes, donde los Duques de Sussex conversaban con celebridades como Oprah Winfrey o Mariah Carey. El podcast, que llegó a posicionarse entre los más escuchados de la plataforma, ha tenido 12 episodios desde entonces, una cantidad insuficiente para cumplir el contrato.

Spotify podría no pagar los 20 millones del contrato a Harry y Megan

De hecho, y tal y como afirma The Wall Street Journal, la compañía no ha llegado a pagar la cantidad total del acuerdo por el escaso número de episodios. Archewell Audio, la productora de Harry y Megan, no han mencionado nada al respecto más allá de un comunicado emitido junto a Spotify en el que detallaban que han “acordado mutuamente separarse”.

Simmons, sin embargo, fue más allá de criticar el incumplimiento del contrato por parte de Harry y Megan. El directivo de Spotify arremetió contra el príncipe Harry alegando que lo único interesante que tiene que decir, es sobre las críticas a la familia real. “Vives en el maldito Montecito y solo vendes documentales y podcast y a nadie le importa lo que tengas que decir sobre cualquier cosa, a menos que hables sobre la familia real y solo te quejes de ellos”, ha afirmado.

El contrato de Harry y Megan fue una forma de impulsar la división de podcast de la compañía, quien también contó con celebridades como Joe Rogan para generar contenido exclusivo en la plataforma. Spotify, no obstante, confirmó hace unos meses haber cometido algunos errores tras gastar 1.000 millones de dólares en acuerdos con personajes famosos para programas de podcast. Dijo, además, que iban a revisar las colaboraciones para poner fin a aquellas que no funcionaron.

