Pedro Pascal es una absoluta sensación. Entre sus papeles protagónicos en The Last of Us y The Mandalorian, parece ser el actor más de moda en la TV en estos últimos años. No solo eso, esque se ha convertido en una sensación de internet que está plagado de memes y clips del actor bailando y sonriendo.

Sobre todo esto, durante una entrevista realizada por el Hollywood Reporter junto a Evan Peters, Jeff Bridges, Kieran Culkin, Damson Idris y Michael Imperioli, ha explicado sobre su postura del apodo de daddy en internet. "No soy un daddy y nunca lo voy a ser", explica.

De hecho, parece que intenta minimizar el término para evitar ser sexualizado y reducido a solo eso. Cuando en realidad es uno de los actores más potentes que tenemos la suerte de ver tanto en películas como series de TV. Pero más importante que sus reacciones a ser un meme omnipresente en internet, nos ha revelado una verdad dura sobre The Mandalorian y su participación en la serie en la actualidad y sobre todo en el futuro.

La realidad de Pedro Pascal en The Mandalorian

Durante la misma entrevista, Pedro Pascal ha hablado sobre su papel en The Mandalorian, la serie del universo Star Wars que ha revitalizado la franquicia en formas que ni siquiera el Episodio VII, Episodio VIII y Episodio IX fueron capaces de hacer.

Pedro Pascal ha aceptado lo que ya era un secreto a voces: no es él quien actúa en la tercera temporada de The Mandalorian. Su rol se ha reducido a tan solo hacer actuación de voz. Aunque en la primera y segunda temporada sí era el en muchas de las escenas, y muestra su cara tres veces.

Las riendas “físicas” del personaje han sido tomadas por Brendan Wayne en escenas normales. Mientras que Lateef Crowder se encarga de las secuencias de acción y momentos más peligrosos.

Durante 2020, en medio de la producción de la segunda temporada de The Mandalorian corrieron rumores sobre los problemas entre Pedro Pascal y la producción de la serie. En septiembre del mismo año, la periodista Grace Randolph aseguró que los pleitos llegaron al punto de que el actor abandonó las grabaciones.

Además de supuestas diferencias creativas —ya que Pedro Pascal quería más escenas sin casco—, el actor supuestamente estaba muy frustrado e incómodo con la actuación con el traje, haciendo difícil trabajar con él.

Pedro Pascal ha confirmado, al menos esto último, durante la entrevita. Argumentó el gran esfuerzo físico que suponía actuar con ese traje puesto.

"Hubo una gran cantidad de experimentación, estando dentro del traje durante mucho tiempo, pero la verdad es que mi cuerpo no está hecho para eso, especialmente durante cuatro meses", explicó en la entrevista. "Actué con el traje una cantidad significativa de tiempo. Pero ahora que hemos encontrado una mejor solución" refiriéndose a hacer la actuación de voz, únicamente "me ha permitido poder hacer cosas nuevas, como The Last of Us".

Por lo que sí, la dura y triste verdad es que Pedro Pascal durante toda la tercera temporada, y probablemente futuras apariciones, no es quien está debajo del traje de Din Djarin. En diciembre de 2020 el actor minimizó los rumores de las diferencias creativas entre la producción de The Mandalorian y él, pero al menos los problemas con el traje siempre fueron reales y su alejamiento de la serie se confirma.

