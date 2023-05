NVIDIA anunció oficialmente la GeForce RTX 4060, la nueva tarjeta gráfica que apunta a convertirse en la favorita del jugador promedio de PC. Tras meses de espera y algunos tropezones, el fabricante presentó una GPU que promete alto rendimiento en 1080p. El anuncio destaca no solo porque reemplazará a la RTX 3060 Ti — la tarjeta más popular de Steam — sino también por ser la más asequible de la serie 40.

La nueva familia incluye dos modelos: GeForce RTX 4060 y GeForce RTX 4060 Ti. Ambas están basadas en la arquitectura Ada Lovelace y cuentan con mejoras en rendimiento comparado con su antecesora. Sumado al desempeño en raytracing, las nuevas tarjetas gráficas ofrecen soporte para DLSS 3 y generación de cuadros.

Aunque es costumbre de NVIDIA dejar la gama 60 hasta el final de los anuncios, la espera ha sido mayor en la generación actual. Los precios exorbitantes de las RTX 4090 y 4080, sumado al fiasco de la 4070, provocaron desconfianza en muchos usuarios. Con el anuncio de la RTX 4060, el fabricante busca calmar las aguas al ofrecer una tarjeta gráfica que cuesta menos de 300 dólares.

Esta es la primera vez en mucho tiempo que los usuarios podrán adquirir una GPU de esta gama al precio sugerido. La minería de criptomonedas y la escasez de chips provocaron que los modelos anteriores se vendieran al doble durante la pandemia. No obstante, la GeForce RTX 4060 repite algunos de los errores de la 4070, principalmente en las características de hardware.

¿Qué tan rápida es la NVIDIA GeForce RTX 4060?

En términos de especificaciones, las nuevas RTX 4060 se ofrecen en dos variantes de 8 GB, aunque el modelo RTX 4060 Ti tendrá una opción con 16 GB de VRAM. Las nuevas tarjetas están pensadas para jugar a detalle alto en 1080p, pero eso no significa que no sean competentes en 1440p. Si algo aprendimos con la 2060 Super o 3060 Ti es que pueden desempeñarse de manera óptima en QHD con algunos juegos, eso sí, con sus respectivas concesiones.

GeForce RTX 4060 Ti (16 GB) GeForce RTX 4060 Ti (8 GB) GeForce RTX 4060 (8 GB) Arquitectura Ada Lovelace (TSMC 4N) Ada Lovelace (TSMC 4N) Ada Lovelace (TSMC 4N) Memoria (VRAM) 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Bus de

memoria 128-bit 128-bit 128-bit Ancho de banda de memoria 288 GB/s 288 GB/s 288 GB/s Velocidad (Boost) 2535 MHz 2535 MHz 2460 MHz TDP 160 W 160 W 115 W Interfaz PCIe Gen4 x8 PCIe Gen4 x8 PCIe Gen4 x8 Precio $499 USD $ 399 USD $ 299 USD Disponibilidad Julio 2023 Mayo 2023 Julio 2023

La idea de ofrecer una tarjeta gráfica de 8GB de VRAM es el primer punto en contra, sobre todo si consideramos que se trata de una inversión a futuro. Juegos como Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol o A Plague Tale: Requiem tienen problemas de desempeño en 1080p con tarjetas de 8 GB, por lo que la única alternativa es reducir la calidad de las texturas. NVIDIA ofrece una variante de 16 GB para el modelo Ti, aunque tendrás que pagar $499 dólares.

Al hablar de rendimiento, NVIDIA asegura que la nueva GeForce RTX 4060 Ti es 2,6 veces más rápida que una RTX 2060 Super y hasta 1,7 veces más rápida que la RTX 3060 Ti. En juegos como Microsoft Flight Simulator, Hitman 3, F1 22 o The Witcher 3: Wild Hunt se aprecia el salto, aunque existe un ligero detalle. La tabla se refiere a juegos que soportan generación de cuadros, una característica de la nueva serie 40 de tarjetas gráficas.

En juegos como The Last of Us Part 1, Assassins Creed Valhalla o Far Cry 6, en donde no hay generación de cuadros, la ganancia en rendimiento es mínima con respecto a su antecesor. La RTX 4060 Ti es hasta 1,6 veces más rápida que la RTX 2060 Super en este apartado

¿Vale la pena actualizar mi tarjeta gráfica?

Aunque son necesarias las pruebas de rendimiento en entornos no controlados, el anuncio de la GeForce RTX 4060 queda a deber. Durante años, la GTX 1060 se mantuvo como líder en la lista de las tarjetas gráficas más usadas en Steam. Tras el tropezón de la serie 20, NVIDIA se redimió con la RTX 3060 y 3060 Ti, dos tarjetas con buenas especificaciones cuyo lanzamiento se vio mermado por factores externos.

Es posible que este modelo no sufra de los mismos problemas que su antecesora en cuanto a alza de precio o escasez. De las tres variantes anunciadas, la más atractiva en términos de precio/rendimiento es la RTX 4060 de 8 GB. La ganancia de cuadros con DLSS 3 y otras características de la nueva arquitectura podrían ser suficientes para quienes vienen de una GTX 1060 o 1660.

La diferencia en rendimiento con la serie 30 no es considerable y pagar 100 (o 200) dólares adicionales por los 8 GB extra parecen una jugada típica de NVIDIA. En estos casos, lo mejor sería esperar a la siguiente generación o a la actualización intermedia. La GeForce RTX 4060 Ti estará disponible a finales de mayo por 399 dólares, mientras que la variante de 16 GB de 499 dólares y el modelo RTX 4060 de 299 dólares llegarán en julio.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente