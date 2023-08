AMD presentó sus nuevas Radeon RX 7800 XT y Radeon RX 7700 XT, con las que debuta oficialmente en las tarjetas gráficas de rango medio. Tras un inicio decepcionante en la gama baja, la tecnológica busca ofrecer una opción competitiva para quienes juegan a resolución 1440p. El resultado son dos GPU cargadas de características interesantes que plantan cara a NVIDIA en este segmento.

La Radeon RX 7800 XT llega con 16 GB de VRAM para competir de frente con la GeForce RTX 4070. En términos de especificaciones, la tarjeta cuenta con 60 unidades de cómputo, frecuencia de reloj de 2124 (Boost de 2430 MHz) MHz y 3.840 procesadores de flujo que ofrecen hasta 37 TFLOP de rendimiento gráfico. El chip Navi 32 está construido bajo el proceso de fabricación de 5 nm y cuenta con un TDP de 263 W, el cual es ligeramente superior al de la 4070.

Por su parte, la Radeon RX 7700 XT de 12 GB está ubicada un escalón abajo y compite contra la GeForce RTX 4060 Ti. En especificaciones encontramos 54 unidades de cómputo, frecuencia de reloj de 2171 MHz (Boost de 2544 MHz), 3.456 procesadores de flujo y un TDP de 245 W. Al igual que su hermana mayor, esta tarjeta gráfica promete un rendimiento por dólar superior al 20% comparado con la competencia.

Radeon RX 7800 XT y Radeon RX 7700 XT: rendimiento (según AMD)

Dejando los números a un lado, la Radeon RX 7800 XT ejecuta juegos en detalle máximo a más de 60 fps en resolución 1440p (2560 x 1440 píxeles). AMD publicó una tabla comparativa que asegura que el rendimiento de su GPU en Call of Duty: Modern Warfare 2 y Cyberpunk 2077 es un 23% mayor que con la GeForce RTX 4070. Otros juegos en los que consigue mayor conteo de cuadros son Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 1 y Star Wars Jedi: Survivor.

Un detalle a destacar de la gráfica es que la mayoría de juegos en los que AMD tiene ventaja no cuentan con el ray tracing activo. En títulos como Doom Eternal, Spider-Man Miles Morales o Dying Light 2, el balón está del lado de NVIDIA, lo que demuestra que el trazado de rayos sigue siendo uno de los puntos débiles del fabricante.

Por otro lado, la Radeon RX 7700 XT tiene una ganancia de hasta 31% en Call of Duty: Modern Warfare 2 cuando se compara con la GeForce RTX 4060 Ti de 16 GB. Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion y The Last of Us Part 1 también registran mejor rendimiento en la opción de AMD cuando se ejecutan a 1440p en detalle alto. Solo Doom Eternal, y F1 23 tienen un ligero déficit debido al ray tracing.

Con la presentación de sus nuevas tarjetas gráficas, AMD anunció el lanzamiento de la siguiente generación de FidelityFX Super Resolution (FSR). AMD FSR 3 debuta con Fluid Motion Frames 9, que es básicamente la alternativa a Frame Generation de DLSS3 que ofrece ganancias considerables en los cuadros por segundo. Esta característica se complementa con Anti Lag+, que reduce al máximo la latencia en juegos competitivos y se posiciona como la versión de AMD de NVIDIA Reflex.

AMD Radeon RX 7800 XT y Radeon RX 7700 XT: precio y disponibilidad

Las Radeon RX 7800 XT y Radeon RX 7700 XT estarán disponibles a partir del 6 de septiembre a un precio de 549 euros y 489 euros, respectivamente. Esta es la única parte en la que AMD no intenta diferenciarse de NVIDIA y sigue el mismo camino de ofrecer tarjetas gráficas a precios inflados. De acuerdo con el fabricante, esta cantidad se basa en una conversión del dólar a euro e incluye el impuesto del 19%.

Es probable que AMD rectifique y reduzca el precio final para hacerlas más atractivas a los usuarios, de lo contrario, deberemos esperar unos meses. Al igual que ocurre con la serie RTX 40 de NVIDIA, la mejor alternativa para el consumidor es comprarse una GPU de generación anterior a precio más accesible u optar por el mercado de segunda mano.

AMD no puede competir con DLSS 3 o la IA de una placa de NVIDIA, por lo que vender una tarjeta gráfica a precio reducido es su mejor alternativa para hacerle frente.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente