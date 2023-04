Hay presencia de Rusia para rato en la Estación Espacial Internacional. Roscosmos ha cambiado de opinión y se ha comprometido a seguir formando parte del proyecto hasta 2028, según confirmó la NASA en las últimas horas. De esta forma, parece que hay punto y final para una controversia surgida a partir de la Guerra de Ucrania.

La decisión de Rusia llega poco menos de un año después de que Dimitry Rogozin anunciara la retirada definitiva de su país de la Estación Espacial Internacional. Fue en mayo de 2022, cuando el por entonces presidente de la agencia espacial rusa dio a conocer la noticia. En tanto que meses más tarde, en julio, fue Yuri Borísov, su sucesor al frente de Roscosmos, quien afirmó que la salida rusa se daría "después de 2024".

Si bien el funcionario no había dado una fecha específica, en el ámbito aeroespacial daban por hecho que la idea rusa era abandonar la EEI inmediatamente después de 2024. En su momento se dijo que las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países a Rusia por la invasión de Ucrania había sido el punto de quiebre para tomar la decisión. No obstante, Borísov aseguró que, en realidad, la determinación se basaba en una cuestión de supervivencia y no de conflictos políticos.

"Hay un concepto de fatiga del metal, muchos ingenieros saben lo que eso significa. Hoy en día, la intensidad de varias emergencias y fallas de hardware, microfisuras, está aumentando. Este es un proceso natural al final de la vida útil de cualquier producto", explicó el líder de Roscosmos sobre la prisa de su país por abandonar la Estación Espacial Internacional.

Rusia se queda en la Estación Espacial Internacional hasta 2028

Pese a ello, Rusia ahora ha vuelto sobre sus pasos para dar el visto bueno a una extensión del vínculo con sus socios, para permanecer por más tiempo en el proyecto. Según recoge Space News, Roscosmos anunció en días pasados a través de Telegram que había enviado cartas a la NASA, la ESA y las agencias espaciales de Canadá y Japón, informando que el gobierno ruso aceptaba seguir brindando soporte a la Estación Espacial Internacional hasta 2028.

"El programa de la EEI es el proyecto internacional más grande y exitoso en el campo del espacio. Me complace que un laboratorio tan único continúe su trabajo y contribuya a la realización de las ideas más atrevidas de la humanidad en la exploración espacial", indicó Borísov en el comunicado.

Desde la NASA también han celebrado la permanencia de Rusia en la Estación Espacial Internacional más allá de 2024. Robyn Gatens, directora de la división vinculada a la EEI, dijo que extender el tiempo a bordo permitirá "cosechar los beneficios de más de dos décadas de experimentos y demostraciones de tecnología, así como continuar materializando descubrimientos aún mayores por venir".

Vale remarcar que, pese a la confirmación del vínculo hasta 2028, Rusia permanecerá menos tiempo que sus socios en la Estación Espacial Internacional. Las demás agencias involucradas —Estados Unidos, ESA, Japón y Canadá— permanecerán en órbita hasta 2030.

Poco tiempo atrás, fue la propia NASA quien confirmó cómo será el plan para destruir la Estación Espacial Internacional una vez que complete su ciclo de vida. De hecho, los países que forman parte del proyecto ya llevan bastante tiempo puliendo los detalles de cómo se concretará el procedimiento. Si no se registran inconvenientes, la EEI se estrellará en el Océano Pacífico en enero de 2031.

