Durante el segundo semestre de 2022, Sony realizó esfuerzos superlativos para intentar resolver los problemas de disponibilidad de la PS5. Para su fortuna, la situación mejoró notablemente cuando la cadena de producción asiática pudo hacer frente a la escasez de componentes. Con esos inconvenientes solucionados, la PlayStation 5 ahora se encuentra en una posición inmejorable.

De acuerdo a Circana (antes NPD), la firma de análisis conocida por sus informes del mercado de videojuegos en Estados Unidos, la PS5 finalmente logró superar el ritmo de ventas de la PlayStation 4 en sus primeros 29 meses de disponibilidad. Cuando la consola de la actual generación vio la luz en plena pandemia, este ansiado momento parecía inalcanzable para los japoneses.

Sin embargo, Sony ya puede soñar que, de seguir creciendo el interés por su hardware más reciente, en unos años podría superar las ventas totales de la PS4, las cuales se ubican en torno a 120 millones de unidades.

Los datos de Circana son todavía más sorprendentes porque, no debemos olvidar, Sony subió el precio de la PS5 en distintos territorios —exceptuando a Estados Unidos—. No obstante, en semanas recientes impulsaron las ventas con descuentos u otro tipo de promociones. También influye que la compañía ha lanzado juegos de gran repercusión, como Horizon Forbidden West y God of War Ragnarök, y esto ha permitido ofrecer bundles con dichos títulos.

Por otro lado, no se puede dejar de lado que 2023 arrancó con uno de los lanzamientos más esperados: Hogwarts Legacy. Debido a que la versión de PS4 y Xbox One se hizo esperar más tiempo, muchos jugadores optaron por adquirir la PS5 para poder disfrutarlo. Poco después, además, llegó Resident Evil 4, que ya es considerado por muchos como el mejor remake de la historia.

La mencionada firma no es la única que anticipa un buen panorama a futuro para la PS5. La propia Sony, durante el pasado febrero, señaló que su consola va camino a romper el récord de ventas globales del primer trimestre del año —que sigue manteniendo la PS4—. Tendremos que esperar a su próximo reporte fiscal para saber si lo lograron…

Evidentemente, a la PS5 todavía la queda un largo camino por delante. Si Sony pretende alcanzar los números finales de la consola anterior, tendrá que seguir lanzando experiencias exclusivas de gran calidad. Para el segundo semestre del año, se espera el lanzamiento de Marvel's Spider-Man 2, que tendrá como protagonistas a Peter Parker y Miles Morales. No tengas dudas de que este título también se convertirá en un boost de ventas.

Para finalizar, el calendario de Sony también contempla la llegada de Factions 2, la nueva experiencia multijugador de The Last of Us. El auge actual de la franquicia, provocado por la serie de HBO, hará que millones quieran jugar la nueva propuesta.

También en Hipertextual: