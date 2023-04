PlayStation estaría planeando desarrollar un nuevo servicio de juegos en la nube, según reporta The Verge. El citado medio indica que Sony ha abierto 22 búsquedas laborales vinculadas a tecnologías de cloud gaming, para sumar a los candidatos a su Future Technology Group (FTG).

"Como miembro del Future Technology Group (FTG) de Sony Interactive Entertainment, tendrás la oportunidad de liderar la revolución de los juegos en la nube. FTG está a la vanguardia en poner videojuegos con calidad de consola en cualquier dispositivo", indican las ofertas de trabajo.

Entre las responsabilidades que se mencionan en los puestos a cubrir, una es la que más llama la atención. "Desarrollar y entregar la visión estratégica para el streaming de juegos en la nube en PlayStation", indica una de las vacantes. Es evidente, entonces, que los asiáticos están planeando algo grande y con el cloud gaming en el centro de la escena.

Todavía es muy difícil pintar una imagen contundente de cuáles pueden ser los planes de Sony con esta posible nueva propuesta vinculada a los juegos en la nube. No olvidemos que la compañía ya tuvo una plataforma dedicada exclusivamente a esta labor llamada PlayStation Now. De hecho, continúa existiendo, pero está prácticamente oculta.

La opción de jugar desde la nube desde una PS4, PS5 o un PC solo es accesible a través del plan Premium de PlayStation Plus. Además, funciona únicamente en los 19 países en lo que PS Now llegó a estar disponible antes de su fusión con PS Plus. Pero eso no es todo, ya que los títulos que se pueden jugar vía streaming son hasta los de PlayStation 4; es decir, no se incluye los de PlayStation 5.

PlayStation tendría un empuje renovado por los juegos en la nube

The Verge indica que Sony está contratando a más personas para el Future Technology Group que en cualquier otra área de PlayStation. Además, asegura que la compañía está empujando con mayor agresividad para el patentamiento de tecnologías de cloud gaming. Estos serían indicios inequívocos de que los de Jim Ryan estarían trabajando en un nuevo servicio de juegos en la nube, aunque no se trataría de un proyecto para lanzar al público en lo inmediato.

Más allá de los rumores y las especulaciones que se puedan realizar al respecto, existe una lógica detrás del aparente interés de PlayStation por expandir su presencia en el mundo de los juegos en la nube. Máxime si consideramos que hoy el espacio es dominado con contundencia por Microsoft y su Xbox Cloud Gaming, disponible para los suscriptores de Game Pass Ultimate. Jugar títulos AAA desde el día de su lanzamiento, directamente desde la web o mediante las apps para móviles y tablets, es una característica que hasta aquí les ha dado grandes resultados a los de Redmond.

De hecho, durante la investigación por la compra de Activision Blizzard, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) reveló algunas estadísticas muy interesantes. Si bien no fue preciso al detalle, el organismo comentó que, en 2022, Xbox Cloud Gaming amasó una cuota de mercado mensual de entre el 60 y el 70 %. Mientras que NVIDIA GeForce Now y la alternativa de Sony integrada a PlayStation Plus se repartieron entre un 10 y un 20 % cada una. Más atrás quedaron Stadia, de Google, y Luna, de Amazon, con menos del 5 % cada una.

¿Qué papel juega la próxima consola portátil de Sony?

Por lo pronto, es imposible saber si la idea de Sony es revivir PlayStation Now como un producto independiente y lanzarlo en una mayor cantidad de territorios. O si aspira a iniciar desde cero una nueva plataforma de juegos en la nube para competir directamente con Xbox Cloud Gaming y NVIDIA GeForce Now. Pero también comienzan a ganar relevancia los rumores de que los japoneses estarían preparando una nueva consola portátil.

Días atrás les contamos que Sony estaría trabajando en un dispositivo conocido internamente como Q Lite. El prototipo del gadget se parecería mucho al mando DualSense de la PS5, pero con la diferencia de que integraría una pantalla de 8 pulgadas. El informe original aseguraba que la intención de los asiáticos era desarrollar este aparato para utilizarlo exclusivamente con Remote Play, la tecnología que permite jugar títulos de PlayStation en un móvil, una tablet o un ordenador.

Así, a diferencia de la PSP o la PS Vita, no estaría pensado para ejecutar juegos de forma nativa. Y también se descartaba la posibilidad de que sirviera para hacer streaming de videojuegos desde la nube, lo cual sonaba un tanto ilógico. Después de todo, el esfuerzo parecía enfocado en crear un accesorio para la PlayStation 5, más que en presentar un producto que pudiera tener vida propia.

Ahora bien, el esfuerzo de desarrollar una nueva consola portátil tendría más sentido si llegara acompañado de un nuevo servicio de cloud gaming. Sigue siendo una especulación, pero da la impresión de que así podría ser un proyecto más factible para los de Jim Ryan.

