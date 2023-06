Cuando Sony presentó la renovación de PlayStation Plus, una de las principales novedades, al menos en los planes de mayor precio, era la posibilidad de disfrutar juegos en streaming. El único inconveniente, eso sí, es que todavía no se incluyen títulos de la PS5. La razón es muy simple: requieren una infraestructura técnica más compleja que las consolas de generaciones previas. Sin embargo, parece que Sony cada vez está más cerca de ofrecer el streaming de juegos de PS5 a los suscriptores premium de PlayStation Plus.

A través del PlayStation Blog, la compañía informó que ya se encuentra realizando pruebas de juegos de PS5 en streaming. Una vez que esta esperada característica esté disponible, los jugadores podrán disfrutar títulos selectos sin la necesidad de descargarlos, logrando así ahorrar espacio de almacenamiento en la consola. Debemos recordar que la PlayStation 5 dispone de apenas unos 660 GB libres.

"Actualmente estamos probando el streaming de juegos de PS5 en la nube; esto incluye títulos de PS5 del catálogo de juegos de PlayStation Plus, demos de juegos, así como títulos de PS5 digitales compatibles que poseen los jugadores. Cuando lancemos esta función, el streaming de juegos en la nube para títulos compatibles de PS5 estará disponible para usar directamente en tu consola. Eso significa que, como miembro Premium, será más fácil acceder a tus juegos favoritos sin descargarlos en tu PS5", comenta Sony.

Ahora bien, es importante considerar que, en un principio, no todos los juegos de PS5 tendrán soporte para el juego en la nube. De momento, Sony no ha revelado el listado de compatibilidad, pero prometen que irán agregando más títulos con el paso del tiempo.

"Creemos que es importante que los suscriptores Premium puedan disfrutar de tantos juegos como sea posible a través del streaming en la nube. Conforme se siguen lanzando más juegos, esperamos agregar la opción de streaming en la nube para los títulos de PS5, además de los de PS3, PS4 y los clásicos que ya están disponibles para que los miembros Premium los jueguen vía streaming." Jim Ryan.

Sony y sus esfuerzos en el Cloud Gaming

Hasta cierto punto, esta información no debería sorprendernos del todo. Primeramente, porque era esencial que Sony pisara el acelerador para ofrecer el streaming de juegos de PS5 en PlayStation Plus, pues esto claramente hace más atractivo el servicio.

Por otro lado, durante mayo, Jim Ryan, director de Sony Interactive Entertainment, comentó que redoblarían esfuerzos para crecer en el sector del Cloud Gaming. Curiosamente, por esas fechas también presentaron el Project Q, una suerte de consola portátil para disfrutar juegos en streaming de forma local. Es decir, la PS5 se encarga del procesamiento, no los servidores de Sony (como sucederá con los juegos de PS5 en streaming a través de PlayStation Plus).

"Observamos que, en los hábitos de juego, la movilidad es una tendencia cada vez más importante, y la nube será fundamental para permitirnos, o incluso a cualquier otra persona, aprovechar esa tendencia", comentó Jim Ryan.

Así pues, tendremos que estar atentos a los próximos movimientos de Sony en este sentido. No descartamos que haya una fase de pruebas para ciertos jugadores…

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente