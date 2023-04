Robar una cuenta de Twitter no está bien... a menos que seas el CEO de la red social. Un nuevo reporte de Zoë Schiffer, redactora jefe de Platformer, parece confirmar que, además del perfil secundario dedicada a su hijo, Elon Musk también tendría una más en su posesión.

Elon Musk se habría hecho con una de las deseadas y escasas cuentas cuyo usuario está compuesto por solo una letra. ¿Puedes adivinar cuál es? Por supuesto, se trata su inicial, la @e. No obstante, el nombre del magnate no aparece en ninguna parte. En el perfil solo se muestra a un tal John Utah, sin ofrecer mucha más información que su fecha de creación en noviembre de 2022.

¿Cómo se ha hecho Elon Musk con esta cuenta? Aquí es donde entra la parte llamativa. Según describe Zoë Schiffer, el magnate habría utilizado su influencia como CEO de Twitter para obtener el usuario con métodos un tanto agresivos.

"Elon Musk tiene otra cuenta alternativa, @e, que Twitter le transfirió poco después de la adquisición", comenta Schiffer en una publicación. "Me han dicho que la persona que era propietaria de la cuenta no quería cederla (el perfil había sido pirateado y suspendido antes debido al gran valor de manejo, por lo que el anterior propietario quería conservarla)".

De momento, es todo lo que se sabe al respecto. A diferencia del otro supuesto perfil de Musk, el cual contenía varios datos que parecían confirmar que sí pertenecía al magnate, esta todavía ofrece muy pocos detalles. Los más relevantes se han encontrado en las cuentas de Twitter seguidas por @e, las cuales son la principal de la NASA, LAist y, por supuesto, Elon Musk.

Elon Musk ha considerado vender millones de cuentas de Twitter

En varias ocasiones Elon Musk ha dejado saber su interés por los nombres de usuario de alto valor en Twitter. Entre estos últimos se incluyen aquellas cuentas que solo tienen una letra y la razón está en que, al ser pseudónimos tan básicos, suelen ser los primeros en ocuparse cuando se lanza una red social. Por esto, no es raro que el magnate haya decidido hacerse con un perfil que combine con la inicial de su nombre.

Según Musk, la venta de nombres de usuario de alto valor podría liberar hasta 1.500 millones de cuentas que no se encuentran activas en Twitter; además de sumar varios millones de dólares a las arcas de la compañía. No obstante, hasta ahora no se ha comentado nada más al respecto.

Al momento de publicar su reporte, la cuenta @e alcanzaba poco más de 700 seguidores en la red social. Sin embargo, mientras se redacta este artículo, el supuesto nuevo perfil de Elon Musk se encuentra cerca de superior los 2.000 seguidores.

También en Hipertextual: