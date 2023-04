Un día como hoy, hace 37 años, ocurría el que se ha catalogado como el peor accidente nuclear de la historia. A partir de este momento, Chernóbil se ha convertido en el cuento admonitorio dirigido a todos aquellos que intenten utilizar la fusión nuclear como una herramienta en la producción de energía. Pero, ¿qué fue lo que sucedió realmente esa madrugada del 26 de abril de 1986?

Como es de esperarse de un evento de esta magnitud, podemos encontrarlo en todos los medios y producciones posibles. Desde videojuegos basados en la devastadora historia del accidente de Chernóbil, hasta películas y series centradas en contar la historia humana y política detrás del desastre, y resaltando a los héroes que evitaron una catástrofe peor. Todas, por supuesto, con perspectivas y enfoques totalmente diferentes.

Si quieres saber qué sucedió aquella madrugada del 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Chernóbil, aquí te dejamos un compendio de 5 películas y series que te ayudarán a darle forma a la historia. Ten en cuenta que algunas se enfocan totalmente en la ficción, mientras que otros poseen una perspectiva más documental para revelar la historia detrás del accidente.

Chernobyl (2019)

Si no la has visto ya, este es el mejor momento para disfrutar de una de las mejores producciones de HBO Max (próximamente solo Max). La miniserie creada por Craig Mazin -cocreador de la serie The Last of Us-, y dirigida por Johan Renck nos ofrece un enfoque que mezcla lo mejor de la ficción con lo documental. Así, Chernobyl prepara una historia donde se narra el desastre, pero que además nos permite estudiar con ojo crítico las medidas tomadas por el gobierno soviético tras el accidente nuclear.

Chernobyl se centra en contar aquellas historias que permitieron salvar millones de vidas. Desde los esfuerzos de los primeros bomberos que llegaron a la zona, hasta los voluntarios y mineros que decidieron cavar un túnel hasta el corazón del reactor 4. Todo condensado en apenas cinco alucinantes episodios.

Chernobyl: Abyss (2021)

Tras el éxito arrollador de la miniserie de HBO Max, Rusia decidió lanzar su propia producción acerca del desastre nuclear. A diferencia de la serie, Chernobyl: Abyss no recrea los eventos del accidente de forma cronológica. Además, los personajes elegidos para protagonizar la historia no están basados en personas reales, como sí sucede con la mayoría de los vistos en la producción de la cadena estadounidense.

Chernobyl: Abyss recibió varios elogios por parte de los críticos en cuanto a su apartado técnico y acción. Sin embargo, fue superada en éxito y veracidad por la propuesta de HBO, según la crítica especializada rusa.

Voces de Chernóbil (2016)

Tras la exitosa novela de la escritora bielorrusa Svetlana Aleksiévich, ganadora del premio Nobel, una adaptación de Voces de Chernóbil llegaba al formato documental en el año 2016. Este último fue creado por el cineasta luxemburgués Pol Cruchten y se centra en contar la historia de una forma fiel y documental.

Voces de Chernóbil nos presenta a los seres humanos más allá del desastre. A familias, educadores, científicos y periodistas que fueron testigos de la desintegración de su cotidianidad y cómo enfrentaron la terrible catástrofe.

Inseparable (2013)

Tras la separación de la Unión Soviética, la central nuclear de Chernóbil quedó contenida dentro de las fronteras de Ucrania. En Inseparable, una producción nacional, es este país eslavo el encargado de presentar una conmovedora historia de amor entre dos jóvenes que se enfrentan a la pesadilla del desastre nuclear más terrible de la historia humana.

En Inseparable veremos sentimientos tan básicos como el amor, la pérdida y la valentía en la historia de Pasha y Alya. Un retrato de la tragedia que consigue recordarnos que, incluso en el desastre que fue Chernóbil, había espacio para seguir siendo humanos.

Kolokol Chernobylya (1987)

Dirigido por Rollan Sergienko, fue el primer documental en proyectarse tras el accidente de Chernóbil en 1986. Su rodaje comenzó apenas un mes después del incidente y se apoya fuertemente en el lado humano de la tragedia.

Kolokol Chernobylya nos muestra las consecuencias del desastre vivido en la región soviética y cómo fue el heroico trabajo de todos los participantes que arriesgaron su salud y sus vidas para salvar a millones en todo el mundo. Un dato muy interesante de esta producción está en sus protagonistas. Muchas de las personas que aparecen en ella vivieron el desastre en primera persona.

