Malas noticias estarían en camino para los fanáticos que aguardan ansiosamente el estreno de Suicide Squad: Kill the Justice League. El juego de Rocksteady Studios volvería a retrasar su lanzamiento, apuntan distintos reportes. Y en el peor de los casos, la espera podría extenderse hasta 2024.

La noticia resulta verdaderamente llamativa, en especial porque este juego fue uno de los que se llevó gran parte de las miradas en el último evento State of Play de PlayStation. Allí, por fin, pudimos ver con mayor detalle el gameplay de esta nueva propuesta, especialmente el correspondiente al modo cooperativo para hasta 4 jugadores.

No obstante, Suicide Squad: Kill the Justice League estaría afrontando inconvenientes que obligarían a una nueva postergación de su fecha de estreno. Bloomberg informa a través de Jason Schreier que los desarrolladores necesitaría más tiempo para solucionar bugs y mejorar otros aspectos del juego. No obstante, los problemas no afectarían al núcleo de la jugabilidad, de modo que el retraso del lanzamiento sería solo por algunos meses. Así las cosas, el título todavía tendría posibilidades de llegar dentro del calendario 2023, pese a incumplir la fecha pautada del 26 de mayo.

El otro escenario que se maneja es menos alentador. Según Jeff Grubb, de Giant Bomb, no veremos Suicide Squad: Kill the Justice League hasta 2024. «No quiero causar pánico, ni nada por el estilo. Pero lo que escuché es que ni siquiera llegará este año, sino en 2024. Este es un retraso importante, incluso más grande de lo que se está diciendo», aseguró.

¿Habrá que esperar hasta 2024 para probar Suicide Squad: Kill the Justice League?

El panorama relacionado con el nuevo videojuego de Suicide Squad no parece demasiado alentador. Recordemos que, más allá de lo que se pudo ver del gameplay en el reciente State of Play, la reacción del público no ha sido la mejor. La crítica más notoria contra el título es que para jugarlo será obligatorio estar permanentemente conectado a internet, incluso en el modo de un solo jugador. Además, se ha confirmado que incorporará elementos de «juego como servicio», como un pase de batalla que permitirá adquirir elementos cosméticos.

Suicide Squad: Kill the Justice League se anunció en agosto de 2020, con miras a un lanzamiento original en 2022. Sin embargo, en marzo del año pasado Rocksteady confirmó que el juego llegaría recién en la primavera de 2023, aunque sin explicar por qué. «Sé que un retraso es frustrante, pero ese tiempo se dedicará a hacer el mejor juego que podamos», había dicho por entonces Sefton Hill, director creativo del estudio.

La confirmación del estreno para el próximo 26 de mayo había llevado bastante ilusión a los jugadores, pero los rumores de una nueva demora vuelve a dejarla por el piso. Por supuesto que todavía hay que esperar que la noticia sea confirmada o desmentida por los desarrolladores, pero como dice el viejo refrán: cuando el río suena, agua lleva.

«Creo que saben que la mayoría de las personas cree que lo que tienen es bastante malo. […] Y si sienten que ahora mismo el videojuego todavía no está listo, tal vez puedan corregirlo con un retraso de prácticamente un año. Aunque también se siente que este juego fue una mala idea desde el comienzo», afirmó Jeff Grubb.

Suicide Squad: Kill the Justice League pone a los jugadores en la piel de los integrantes del Escuadrón Suicida —Harley Quinn, Rey Tiburón, Capitán Bumerang y Deadshot—, quienes deben enfrentarse a la Liga de la Justicia. Lo llamativo de esta propuesta es que los héroes de DC son los villanos, puesto que se encuentran bajo el control de Brainiac. El juego se lanzará en PS5, Xbox Series X|S y PC, aunque todavía no sabemos si será este año o el próximo.

También en Hipertextual:

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente