Sony era el único gigante de la industria de los videojuegos que no había celebrado un evento en este inicio de año. Así pues, los japoneses siguieron los pasos de Xbox y Nintendo para mostrar las novedades que van camino a la plataforma PlayStation. En esta ocasión, eso sí, el State of Play está centrado en títulos third party —incluyendo Suicide Squad: Kill the Justice League— y otros que arribarán pronto al PlayStation VR2.

Recordemos que el nuevo headset de realidad virtual de PlayStation llegó al mercado apenas esta semana. Sony, desde luego, sabe muy bien que el catálogo inicial es clave para impulsar las ventas de un hardware recién introducido. Actualmente, hay poco más de 30 juegos disponibles para el PlayStation VR2. No obstante, tras el State of Play de hoy, ya conocemos otra oleada que podrás disfrutar pronto.

¿Qué sucede con los grandes exclusivos de PlayStation? Por ahora, Sony no tiene la intención de mostrarlos. Sin embargo, eso no significa que haya problemas en su desarrollo. Desde hace tiempo, la compañía cambió su estrategia de presentación de títulos first party.

En lugar de hacerlo con muchísimo tiempo de anticipación, provocando que la espera se prolongue durante años, PlayStation ahora están haciéndolo en un periodo más cercano a su lanzamiento. A finales de 2023, por ejemplo, lanzarán Marvel’s Spider-Man 2, pero hasta la fecha no hemos visto un solo gameplay. Por lo tanto, el primer vistazo a su jugabilidad lo veremos en un evento posterior. Quizá durante el verano, cuando todos los reflectores estarán encima del Summer Game Fest y el E3.

Así pues, en esta publicación nos encargamos de recopilar los anuncios más importantes de PlayStation durante el primer State of Play del año. Considera que la publicación se mantendrá en constante actualización conforme la empresa presente sus novedades.

The Foglands

El primer título para PlayStation VR2 anunciado durante el State of Play fue The Foglands. Si te interesan los shooters en realidad virtual, esta propuesta es para ti. Llegará a lo largo del presente año.

Green Hell VR

Un juego que ha consolidado una base de fans en PC, también prepara su llegada al PlayStation VR2. Green Hell VR estará disponible en el mencionado dispositivo durante 2023.

Synapse

Desarrollado por el mismo estudio detrás de Fracked y Phantom: Covert Ops, llega Synapse, otra experiencia de realidad virtual creada exclusivamente para el PlayStation VR2. Llega este mismo año.

Journey to Foundation

¿Te consideras seguidor de las obras literarias de Isaac Asimov? Si es así, no te puedes perder Journey to Foundation, un juego de realidad virtual inspirado por la epopeya del aclamado escritor ruso. Estará disponible durante el otoño del presente año.

Before Your Eyes

El próximo 10 de marzo podrás disfrutar Before Your Eyes, que ha sido descrito como una «experiencia narrativa emocional» para PlayStation VR2. Una de sus principales novedades es que basará buena parte de su jugabilidad en el parpadeo de tus ojos.

Destiny 2: Lightfall

Lightfall, la nueva y prometedora expansión de Destiny 2, se encuentra a la vuelta de la esquina. Para seguir incrementando al hype alrededor del contenido, Bungie ha compartido el tráiler de lanzamiento en el State of Play. Llega el próximo 28 de febrero.

Baldur’s Gate 3

Como ya se sabía, Baldur’s Gate 3 no solo tendrá presencia en PC, sino también en consolas. Sus responsables aprovecharon el evento de PlayStation para presentar jugabilidad en PS5 por medio de un nuevo tráiler. La tercera entrega de la franquicia hará su debut el 31 de agosto de 2023.

Wayfinder

El nuevo RPG en línea de Airship Syndicate y Digital Extremes, Wayfinder, finalmente nos ofreció un vistazo a su gameplay. Además, confirmaron que podrás probar su beta el 28 de febrero.

Street Fighter 6

El esperado juego de peleas de Capcom presentó, a través de un tráiler con jugabilidad, a tres nuevos personajes que se unirán al rooster: Zangief, Lily y Cammy. Street Fighter 6 estará disponible el 2 de junio de 2023.

Resident Evil 4

Capcom continúo su espacio en el evento de PlayStation mostrando un nuevo y sorprendente tráiler de Resident Evil 4. El tan esperado remake llegará el 24 de marzo a plataformas de la actual y anterior generación.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Después de muchísimo tiempo siendo pacientes, Rocksteady finalmente nos mostró la jugabilidad de Suicide Squad: Kill the Justice League. Específicamente, la de su modalidad cooperativa para hasta 4 jugadores. Tú y tus acompañantes deberán ponerse en los pies de Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang o King Shark. Cada personaje, desde luego, tendrá sus propias habilidades de combate. El juego verá la luz el 26 de mayo de 2023.

También en Hipertextual: