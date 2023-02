Nintendo quiere tener un 2023 memorable no solo en los videojuegos, también en el cine. Sin embargo, en lo que se refiere específicamente a las experiencias jugables, la compañía tenía pendiente celebrar un evento que nos ofreciera un vistazo a las múltiples novedades que vienen en camino. El Nintendo Direct de hoy se enfocó, de hecho, en mostrarnos los títulos que estarán disponibles durante la primera mitad del año en la Switch.

Evidentemente, los focos de la industria estaban enfocados, desde hace meses, en The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom. Aunque el año anterior conocimos su fecha de lanzamiento, ciertamente seguían existiendo muchas dudas relacionadas con su jugabilidad y ambientación. No obstante, en este Nintendo Direct, los de Kioto dejaron a un lado el secretismo y mostraron un extenso avance con gameplay.

No obstante, la gran sorpresa del Nintendo Direct fue, sin duda, el anuncio de Metroid Prime Remastered. Sí, el icónico juego que vio la luz en la GameCube durante 2002 está de vuelta, pero ahora remasterizado para la Switch.

A continuación, los anuncios más importantes que nos dejó el primer Nintendo Direct del año:

Pikmin 4

Pikmin 4 al fin tiene fecha de lanzamiento. La empresa japonés aprovechó los reflectores sobre el Nintendo Direct para confirmar que llegará el 21 de julio 2023 a la Switch. Además, nos compartieron un nuevo tráiler con jugabilidad.

Juegos de GameBoy llegan a la Switch

Después de años y años de rumores, Nintendo confirmó que múltiples juegos populares de GameBoy y GameBoy aterrizarán en Nintendo Switch Online. Estos son los títulos que podrás disfrutar a partir de hoy mismo, aunque se espera que en el futuro se añadan más:

Juegos de GameBoy

Tetris

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

GARGOYLE’S QUEST

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II – Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

Juegos de GameBoy Advance

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare, Inc.: Minigame Mania

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Kirby’s Return To Dream Land Deluxe

Tenemos nuevos detalles del tan esperado ‌Kirby’s Return to Dreamland Deluxe. Durante el Nintendo Direct anunciaron su nuevo modo de juego: el epílogo de Maglor. Se trata de una breve aventura protagonizada por el mencionado personaje. Recuerda que el título verá la luz el próximo 24 de febrero.

‌Metroid Prime Remastered

La gran sorpresa del Nintendo Direct fue el regreso de un título legendario de la GameCube. ‌Metroid Prime Remastered ya es una realidad, y no hace falta que esperes paciente, porque lo puedes descargar desde hoy mismo en la eShop. Será hasta el 3 de marzo cuando se podrá adquirir en formato físico.

Además de actualizar su apartado gráfico, Nintendo también introdujo algunos cambios en la jugabilidad. Por ejemplo, ahora será posible moverse y controlar la cámara al mismo tiempo.

‌Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster

Otra remasterización más va en camino a la Switch. El Nintendo Direct también trajo consigo el anuncio de ‌Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster, basados en los títulos originales de la GameCube. Todavía no tienen una fecha de lanzamiento concreta, pero la gran N asegura que llegarán en algún momento del verano.

Professor Layton and The New World of Steam

El Nintendo Direct también será recordado por la presentación de un nuevo juego de la franquicia Professor Layton. Después de mucho tiempo en la sombra, Level-5 vuelve a la carga. Por desgracia, no hay muchos detalles de Professor Layton and The New World of Steam más allá de un breve teaser.

‌The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom

La nueva aventura de Link se presentó con un fantástico nuevo tráiler durante el Nintendo Direct. Además, confirmaron que el juego tendrá una edición de colección. Tu cita con ‌The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom está programada para el 12 de mayo de 2023.

