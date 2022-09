Después de muchísimo tiempo de espera, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, como Nintendo ha bautizado oficialmente a la secuela de Breath of the Wild, ya tiene fecha de lanzamiento. El juego estará disponible en la Switch el 12 de mayo de 2023. Sin duda, se convertirá en uno de los juegos más esperados de la primera mitad del próximo año, principalmente porque el título sufrió múltiples retrasos y su llegada se hizo eterna para los millones de fans.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, al igual que muchos otros videojuegos en proceso de desarrollo, sufrió notablemente el golpe de la pandemia. En una panorama "normal", el juego ya habría visto la luz desde hace tiempo. La crisis sanitaria obligó a Nintendo a aplazar su lanzamiento más de una vez, pero siempre manteniendo la promesa de entregarnos un título a la altura de las expectativas que habitualmente acompañan a la popular franquicia.

Los de Kioto, además, aprovecharon el Nintendo Direct para compartir un breve tráiler. No muestran mucho, eso sí, pero el material tenía como principal objetivo revelar el título oficial del juego y su respectiva fecha de lanzamiento. La compañía anticipa una experiencia completamente diferente pese a mantener un escenario similar al ya conocido en Breath of the Wild. ¿Cómo lo logrará? The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nos llevará a explorar los cielos de Hyrule.

"La aventura en esta secuela tendrá lugar no solo en la superficie como en juego anterior, sino también en el cielo. Sin embargo, el mundo expandido va más allá de eso, y habrá una amplia variedad de características que podrás disfrutar, incluyendo nuevos enfrentamientos y elementos de gameplay." Eiji Aonuma, director de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Por tal motivo, Nintendo introducirá una buena cantidad de mecánicas para interactuar con el mundo flotante. Avances previos de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom han anticipado una jugabilidad con gran énfasis en la verticalidad. Será posible escalar casi cualquier elemento del escenario y, de hecho, Link podrá atravesar estructuras sólidas de manera vertical. De momento no sabemos qué condiciones se deben cumplir para poder ejecutar este movimiento, pero es un añadido muy bienvenido porque cambia nuestra interacción con el entorno.

En términos de combate también habrá novedades. Link tiene la habilidad de retroceder en el tiempo los movimientos de algunos objetos, lo cual vendrá muy bien cuando usamos elementos del escenario para atacar a los enemigos. De igual manera puedes esperar la incursión de nuevos poderes para valernos en un mundo que sigue lleno de peligros.

Así pues, ahora toca marcar la fecha en el calendario y ser pacientes hasta su llegada. Seguramente conforme se acerque el lanzamiento conoceremos más detalles sobre la narrativa y gameplay. Desde luego, no deja de ser una excelente noticia que un juego tan esperado finalmente halla sido fechado.