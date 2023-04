Los rumores eran ciertos. Warner Bros. Games y Rocksteady decidieron retrasar el lanzamiento de ‌Suicide Squad: Kill the Justice League. El juego, que por algún tiempo fue uno de los más esperados, se hará esperar hasta el 2 de febrero de 2024. Previo a este movimiento, su fecha estaba programada para el 26 de mayo del año en curso.

Según explicó Rocksteady en un comunicado difundido a través de redes sociales, el retraso se debe a que requieren más tiempo para pulir ‌Suicide Squad: Kill the Justice League y cumplir con las expectativas de los jugadores.

"Hemos tomado la difícil decisión, pero necesaria, de tomarnos el tiempo requerido para lograr que el juego sea una experiencia de calidad para los jugadores. Gracias a nuestra increíble comunidad por el continuo apoyo, paciencia y comprensión. Hay mucho más para compartir en los próximos meses y esperamos verlos en Metrópolis el próximo año."

A principios de marzo, Jason Schreier, periodista de Bloomberg y una de las fuentes más confiables de la industria, adelantó que los empleados de Rocksteady no se veían capaces de cumplir con la fecha establecida. Y es que había un buen número de bugs por solucionar y mejoras por implementar. En consecuencia, el anuncio de hoy no debería sorprendernos demasiado.

Ahora bien, el hecho de que los desarrolladores tengan casi un año adicional para completar su trabajo, no significa que ‌Suicide Squad: Kill the Justice League cambiará su núcleo jugable.

Suicide Squad: Kill the Justice League no se olvidará de las microtransacciones

Poco después se supo, además, que ‌Suicide Squad: Kill the Justice League requiere una conexión permanente a internet, incluso cuando el jugador prefiere disfrutar la aventura en solitario.

Es curioso que estas dos características, tanto las microtransacciones como el multijugador, fueron las mismas que condenaron a otro juego basado en cómics: Marvel's Avengers. La comunidad no entiende por qué Warner sigue un camino que ya demostró conducir al fracaso.

A pesar de la innumerable cantidad de críticas que surgieron por este tema, no parece que Rocksteady tenga la intención de cambiar la experiencia jugable de ‌Suicide Squad: Kill the Justice League. El año extra será suficiente para pulir y mejorar todo lo que consideren necesario, pero eso no implica que escucharán la opinión de los consumidores.

"Creo que saben que la mayoría de las personas cree que lo que tienen es bastante malo. […] Y si sienten que ahora mismo el videojuego todavía no está listo, tal vez puedan corregirlo con un retraso de prácticamente un año. Aunque también se siente que este juego fue una mala idea desde el comienzo", comentó en marzo Jeff Grubb, otro reputado periodista de la industria.

Sin duda, los próximos avances de ‌Suicide Squad: Kill the Justice League serán clave para convencer al público de que pueden ofrecer un título a la altura de sus icónicos personajes.

