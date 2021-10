Tras una primera edición que tuvo bastante éxito el año anterior, DC y Warner Bros. vuelven a tirar la casa por la ventana con el DC FanDome, un evento dedicado a revelar las próximas novedades de la compañía de entretenimiento. No solo películas y series, también videojuegos, cómics y cualquier otro tipo de contenido que genere interés entre los fans de los superhéroes. El DC FanDome 2021 promete mucho por la enorme cantidad de franquicias que tendrán presencia.

Indudablemente, el platillo fuerte del DC FanDome 2021 es el nuevo tráiler de The Batman, pues ha pasado más de un año desde que vimos su primer avance. Recordemos que el largometraje se retrasó debido a la pandemia y esto provocó que el calendario de marketing también se modificara. Salvo sorpresa, el filme protagonizado por Robert Pattinson, y dirigido por Matt Reeves, llegará a los cines el 4 de marzo de 2022.

Otra producción que tendrá los reflectores encima es The Flash. Además de ser la primera película en solitario de dicho superhéroe, traerá de vuelta a los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton. Lo anterior debido al multiverso, que tanto está de moda en el cine de superhéroes. Asimismo, se esperan novedades de Aquaman and the Lost Kingdom, Shazam! Fury of the Gods, Black Adam y múltiples series que van camino a HBO Max, entre ellas Peacemaker.

En cuanto a videojuegos, es un hecho que habrá avances de Suicide Squad: Kill the Justice League y de Gotham Knights, títulos desarrollados por Rocksteady y WB Games Montreal, respectivamente. Ojo, porque al DC FanDome 2021 podría sumarse Hogwarts Legacy, el RPG basado en la franquicia Harry Potter.

Como puedes ver, son muchos los contenidos que tendrán su lugar durante el DC FanDome 2021. Por esta razón nos asignamos la tarea de recopilar los anuncios y tráilers más importantes en un mismo lugar. Toma en cuenta que estaremos actualizando esta publicación conforme avance el evento digital de DC.

Primer avance de Black Adam

El DC FanDome inició fuerte con el primer vistazo a Black Adam. El material, aunque breve, es suficiente para demostrar el poder del villano, cuya interpretación corre a cargo de Dwayne Johnson. La película se estrenará en cines el 29 de julio de 2022.

Aquaman and the Lost Kingdom

La secuela de Aquaman no podía perderse su cita con el DC FanDome 2021. Aunque no vimos un tráiler, la producción compartió un detrás de cámaras y algunas ilustraciones conceptuales para seguir aumentando la expectación. El propio Jason Momoa anticipa que el filme será más épico que el interior. El estreno se mantiene programado para el 16 de diciembre de 2022.

Suicide Squad: Kill the Justice League

El videojuego desarrollado por Rocksteady, creadores de la saga Batman: Arkham, apareció en el DC FanDome 2021 con un nuevo tráiler. A diferencia del avance cinemático que vimos el año pasado, en esta ocasión recurrieron al motor gráfico del juego para renderizarlo. Por desgracia, Suicide Squad: Kill the Justice League todavía no tiene fecha de lanzamiento específica, aunque sabemos que llegará en 2022 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Peacemaker

El personaje de John Cena, que apareció por primera vez en el El escuadrón suicida de James Gunn, regresa con una producción propia y exclusiva de HBO Max. Este es el primer avance de Peacemaker, cuya historia inicia justo después de la escena poscréditos del mencionado largometraje. La serie se estrena en enero de 2022.

The Flash

Ezra Miller apareció en el escenario del DC FanDome 2021 para compartir el primer y esperado tráiler de The Flash. No solo vemos a otras versiones del superhéroe, también escuchamos la voz de Michael Keaton, quien dio vida el Batman de los noventa. The Flash se estrena el 4 de noviembre de 2022.

Gotham Knights

Gotham Knights se dejó ver en el evento para contarnos un poco sobre su historia, que tendrá como principales villanos a la Corte de los Búhos. Al menos en este universo, que es el mismo de Batman: Arkham, el vigilante de Ciudad Gótica ya murió. Sin embargo, una nueva generación se héroes conformada por Batgirl, Red Hood, Nightwing y Robin, intentarán frenar a la organización criminal. Gotham Knights estará disponible durante 2022 en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Publicación en constante desarrollo…