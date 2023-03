Microsoft y Sony siguen intercambiando golpes mientras los reguladores analizan su decisión final sobre la compra de Activision Blizzard. Y las revelaciones más recientes llegan desde la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA), que ha publicado documentos de ambas compañías relacionados con las concesiones a hacer para cerrar el acuerdo. Sin embargo, los japoneses no se mueven de su drástica postura: que Microsoft venda Call of Duty, o que se bloquee la transacción valuada en 68.700 millones de dólares.

Específicamente, la CMA ha publicado las respuestas que tanto Microsoft como Sony han realizado a la solicitud de las autoridades sobre posibles concesiones. Ambos archivos se encuentran ampliamente censurados, debido a que incluyen detalles sensibles —y confidenciales— relacionados con sus respectivos negocios. Pese a ello, es bastante sencillo seguir el hilo de lo que proponen las corporaciones que manejan Xbox y PlayStation, respectivamente.

Vale aclarar que, si bien los documentos se divulgaron hoy, datan del pasado 22 de febrero. En el caso de Microsoft, la compañía vuelve a insistir con que la compra de Activision Blizzard no es anticompetitiva, sino que resultaría beneficiosa para la industria de los videojuegos. Y usa como ejemplos los acuerdos con Nintendo para llevar Call of Duty a la Switch por 10 años, y con NVIDIA para publicar los juegos de Xbox para PC en GeForce Now. Casualmente (y no tanto), ambas alianzas se divulgaron un día antes de la confección del documento, el 21 de febrero.

Mientras que en cuanto a su relación con Sony, los de Redmond volvieron a insistir con que pretenden extender la presencia de Call of Duty en PlayStation por 10 años. Y aseguraron que dicho acuerdo aplica tanto a los juegos ya lanzados en PS4 y PS5, como a los que llegarán en el futuro, incluso a la próxima consola de los nipones. Pero no solo eso, sino que se comprometen a lanzarlo en igualdad de condiciones que en Xbox y PC, y a incluir próximas entregas del shooter desde el primer día en PlayStation Plus.

Sony no acepta las propuestas de Microsoft por Call of Duty

Más allá de lo propuesto por Microsoft, Sony se mantiene firme en su postura. Los de Jim Ryan concuerdan con las conclusiones preliminares de la CMA de que la compra de Activision Blizzard puede ser dañina para la competencia. Por ende, consideran que las concesiones que los de Redmond dicen estar dispuestos a realizar no son suficientes. Las únicas salidas que contemplan los nipones como factibles son dos: la prohibición del acuerdo, o la toma de medidas estructurales. Básicamente, lo que PlayStation exige es que Xbox venda Call of Duty o que la CMA bloquee la compra de Activision Blizzard por completo.

«Para abordar el daño competitivo causado a las consolas y los juegos en la nube, la transacción debe prohibirse o estar sujeta a una concesión estructural. Sony Interactive Entertainment es extremadamente escéptico de que se pueda llegar a un acuerdo con Microsoft, y mucho menos monitorearlo y hacerlo cumplir de manera efectiva. Como resultado, la CMA no debería aceptar un compromiso de comportamiento que fue diseñado para formar la base de un acuerdo entre Microsoft y SIE, porque no hay una perspectiva realista de que se alcance tal acuerdo que mantendría una competencia efectiva. En términos más generales, los remedios conductuales no son adecuados para este caso debido a la ventaja que le darían a Microsoft sobre PlayStation y la dificultad que encontraría la CMA para especificar, monitorear, vigilar y hacer cumplir cualquier compromiso conductual». Sony, sobre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

Queda claro que las discusiones por el futuro de Activision Blizzard y, más específicamente, Call of Duty, están entrando en una etapa decisiva. En los últimos días, Phil Spencer, el jefe de Xbox, aseguró que su intención es «lanzar la mejor versión del juego en todas las plataformas». En tanto que Brad Smith, presidente de Microsoft, recientemente dijo que viaja a todas partes con una copia del contrato por 10 años con Sony, como muestra de buena voluntad para rubricar el acuerdo.

Está a la vista que Sony piensa gastar todos los cartuchos a disposición para evitar que la compra de Activision Blizzard se concrete. Aunque, por drástica que sea su postura, nada le garantiza que resulte exitosa. Recordemos que la Comisión Europea estaría dispuesta a darle luz verde a la adquisición, y ello podría ser un duro golpe para los asiáticos. Los reguladores de la Unión Europea publicarán su decisión el 25 de abril, mientras que la CMA hará lo propio un día más tarde. Quedará por verse, luego, qué sucederá con la FTC estadounidense.

