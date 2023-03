El 8 de marzo se cumplieron 9 años de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, uno de los más grandes misterios aeronáuticos de la historia. Netflix aprovechó la oportunidad para estrenar una miniserie documental que renovó el interés por el caso. Aunque dicha producción no aportó nada particularmente revelador para dar respuestas sobre el destino de la tripulación y los pasajeros del Boeing 777 perdido.

Por ello, queremos hacer un repaso sobre qué se sabe del vuelo MH370 y cuáles son los interrogantes que siguen sin resolución. Situación que no solo agiganta la angustia de los familiares de los 239 ocupantes, de quienes se desconoce su paradero, sino que también deja la puerta abierta a la aparición de nuevas hipótesis de dudosa procedencia y teorías conspirativas.

Queda claro que desde nuestro lugar tampoco seremos capaces de responder las preguntas que hoy persisten sobre qué ocurrió con la aeronave de Malaysia Airlines. Pero intentaremos recopilar los hechos que se han oficializado desde el incidente, para entender cuánto nos falta todavía por conocer.

El vuelo MH370

El vuelo 370 de Malaysia Airlines —conocido en código como MH370— uniría Kuala Lumpur, Malasia, con Pekín, China. El mismo partiría desde el Aeropuerto Internacional de la capital malaya a las 00:42, hora local, del 8 de marzo de 2014. Se estima que, en condiciones normales, el trayecto debía completarse en unas seis horas y media.

En aquella jornada, la aeronave designada para el vuelo MH370 era un Boeing 777-200ER con matrícula 9M-MRO. En la misma se encontraban 239 personas, de las cuales 227 eran pasajeros y el resto integrantes de la tripulación. Según divulgó la aerolínea, la mayoría de los individuos —153, más específicamente— eran chinos, aunque dicha estadística también incluía a un hongkonés. El segundo grupo más numeroso era de malayos, con 50 integrantes.

Los demás integrantes del vuelo MH370 eran de Australia, Canadá, Francia, India, Indonesia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Rusia, Taiwán, Ucrania, Estados Unidos e Irán. Vale destacar que el manifiesto de pasajeros original incluía a un austríaco y un italiano. Aunque más tarde se supo que en realidad eran iraníes que viajaban con pasaportes robados.

El comandante del vuelo MH370 de Malaysia Airlines era el capitán Zaharie Ahmad Shah, de 53 años. Por entonces, llevaba 33 años en la aerolínea, habiéndose unido a la misma en 1981. Además, acumulaba 16 años de experiencia al mando del Boeing 777-200. En tanto que el primer oficial era Fariq Abdul Hamid, de 27 años, quien formaba parte de la compañía desde 2007.

La desaparición del Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines

El vuelo MH370 de Malaysia Airlines partió desde la pista 32R del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Malasia, el 8 de marzo de 2014 a las 00:42, hora local. En la previa, nada hacía sospechar de algún evento inusual en el viaje con destino a Pekín, China. Sin embargo, la historia cambiaría poco menos de una hora más tarde.

A la 01:19, cuando el Boeing 777-200ER llevaba 37 minutos en el aire, el control de tráfico aéreo malayo instruyó al piloto a contactarse con Ho Chi Minh, en Vietnam. En la despedida, el capitán respondió con una frase que, tras la desaparición, se volvió icónica: “Buenas noches, Malaysian tres siete cero”. La tripulación del vuelo MH370 nunca más volvió a comunicarse.

Solo dos minutos más tarde, a la 01:21, el transpondedor dejó de funcionar y el avión desapareció del radar de la torre de control. Esto obligó a realizar el seguimiento utilizando un radar militar, que detectó que la aeronave viró hacia la izquierda y se salió de su ruta. En principio se dirigió hacia el sudoeste, en dirección a la isla de Penang, y posteriormente al noroeste, en camino hacia las Islas Andamán (India). Los intentos por comunicarse con el aparato de Malaysia Airlines, tanto desde tierra como desde el aire, fueron infructuosos.

El recorrido conocido del vuelo MH370 previo a su desaparición. | Foto: Andrew Heneen (Wikimedia Comons).

El vuelo MH370 debía llegar a Pekín a las 6:30, hora de Malasia, cosa que, lógicamente, nunca ocurrió. Casi una hora más tarde, a las 7:24, Malaysia Airlines informó que había perdido contacto con el Boeing 777-200ER con matrícula 9M-MRO. La repercusión de la noticia a nivel internacional fue inmediata, generándose gran cantidad de interrogantes sobre qué había ocurrido. Pero hasta entonces no había respuestas.

Lo que sí se conoció días más tarde fue que el avión continuó volando casi 7 horas después de que se perdiera la comunicación. Esto se supo gracias a que la unidad de datos satelitales siguió funcionando y contactándose regularmente con una estación terrestre de la compañía Inmarsat en Perth, Australia.

A las 8:19 malaya, casi 60 minutos después de que se hiciera pública la pérdida de la aeronave, el vuelo MH370 registró su último contacto satelital. De allí en adelante, no se volvió a saber del paradero de la nave de Malaysia Airlines.

Muchas teorías, ninguna respuesta

El revuelo por la desaparición del vuelo MH370 fue inmediato. Medios de comunicación de todo el mundo tomaron el caso de Malaysia Airlines como una noticia de cobertura permanente, a la espera de novedades sobre el paradero del avión. Esto llevó a que se divulgaran trascendidos o hipótesis basadas en especulaciones, que no hicieron más que complicar la situación. Además, se le abrió la puerta a un sinfín de teorías conspirativas que, en varios casos, se mantienen vigentes hasta la actualidad. Sumando a esto las contradicciones e informaciones erróneas que la propia aerolínea o las autoridades de Malasia daban a conocer.

No olvidemos que se llegó a decir que la aeronave había sido secuestrada, dato que fue desmentido poco después. El propio primer ministro malayo, Najib Tun Razak, comunicó el 24 de marzo, apenas un par de semanas después de que ocurriera el incidente, que el Boeing 777-200ER posiblemente había caído al Océano Índico, resultando en la muerte de los ocupantes. Poco antes de su mensaje, la aerolínea envió un SMS a los familiares de los pasajeros indicando que, dadas las circunstancias, el escenario más factible era que el avión se hubiera estrellado y que no existieran sobrevivientes.

Ciertamente, la principal hipótesis sobre el destino final del vuelo MH370 era que se hubiera precipitado al agua y que ninguna de las personas saliera con vida. Sin embargo, las juntas investigadoras que trabajaron en el incidente nunca lograron ponerse de acuerdo en los posibles motivos de semejante desenlace. La imposibilidad de recuperar el fuselaje y la caja negra solo han servido para alimentar las especulaciones sobre qué ocurrió.

Las amplias búsquedas y los (pocos) hallazgos

Los primeros restos adjudicados al Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines aparecieron en 2015.

Las búsquedas internacionales en el sudeste asiático y el sur del Océano Índico no arrojaron resultados positivos. A partir de 2015 recién hubo algunos avances vinculados al posible destino final del aparato de Malaysia Airlines. En julio de ese año, un trozo de la superficie de control de un ala, conocido como flaperón, apareció en la costa de la isla de La Reunión, un protectorado francés ubicado al este de Madagascar. En agosto, en tanto, Malasia confirmó que pertenecía a la aeronave con matrícula 9M-MRO.

Entre 2015 y 2016, fragmentos identificados como partes del ala y el estabilizador horizontal derecho del Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines fueron encontrados en Mozambique. Mientras que otras piezas aparecieron en las costas de Sudáfrica y Tanzania. Se estima que una veintena de objetos hallados han sido vinculados al avión del vuelo MH370; aunque solo siete lograron ser corroborados como verídicos. Así las cosas, tras tratar de ubicar infructuosamente la nave en un área de 120.000 kilómetros cuadrados, la búsqueda se canceló formalmente en 2017.

En 2018, una empresa privada obtuvo la aprobación para reiniciar la búsqueda en un región acotada a solo 25.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el área se fue extendiendo gradualmente sin lograr resultados positivos, hasta que en mayo de ese año se decidió dar por finalizadas las labores.

¿Qué sucedió con el vuelo MH370 de Malaysia Airlines?

¿Pudo el Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines caer al agua de forma vertical?

La respuesta es directa y sencilla: no se sabe. Como ya dijimos, las especulaciones y teorías conspirativas del caso son muchas. Se habló de un secuestro, de un intento de suicidio por parte del comandante, de que la cabina fue despresurizada para que todos los pasajeros quedaran inconscientes mientras el capitán concretaba su plan, de un incendio provocado por un cargamento de baterías de iones de litio en su bodega, y de un largo listado de etcéteras.

Como ya dijimos, los investigadores no se ponen de acuerdo en los detalles finos de sus hipótesis. No obstante, existe un consenso de que el avión continuó volando fuera de su curso hasta que se quedó sin combustible y cayó al agua. Pero al no haberse registrado señales de auxilio o emergencia en ningún momento, tanto de la tripulación como de los pasajeros, es todavía más difícil determinar qué pudo haber ocurrido a bordo de la aeronave.

Goong Chen, un matemático de la Texas A&M University, publicó un estudio en 2015 en el que explicó por qué el vuelo MH370 pudo haber caído al agua de forma vertical. El especialista sostuvo que, en caso de estrellarse en cualquier otro ángulo, el Boeing 777-200ER debería haberse roto en gran cantidad de pedazos que hubieran quedado flotando en la superficie del Océano, lo cual hubiera facilitado su hallazgo. Pero su teoría tampoco ha podido ser comprobada.

Así las cosas, en lo único que no se discute es que solo se podrá tener una imagen certera de lo que ocurrió cuando se recupere la caja negra. Cuándo puede llegar a ocurrir, nadie puede asegurarlo. Existen reportes de que las búsquedas podrían reanudarse este año o en 2024 de la mano de esfuerzos privados, aunque tampoco existen certezas al respecto.

