El nuevo plan con anuncios está resultando efectivo para Netflix, al menos en España. De acuerdo con un estudio realizado por Kantar, cuatro de cada diez nuevos suscriptores han optado por la opción con publicidad. La suscripción, que debutó a principios de noviembre en el país, permite acceder al catálogo de series y películas por un coste mensual de 5,99 euros.

Los resultados del estudio Entertainment on Demand comprenden el comportamiento del mercado durante el cuarto trimestre de 2022. En él se revela que el plan Netflix Básico con anuncios se convirtió en una opción popular entre los nuevos usuarios. No obstante, su lanzamiento no fue suficiente para aumentar la tasa de abonados, ya que Netflix solo se hizo con el 10% de nuevas suscripciones.

El plan barato de Netflix con anuncios se lanzó como una alternativa para aquellos con presupuesto ajustado. Si bien los primeros datos en España son positivos, su rendimiento no ha sido significativo en el resto de países. Un informe de Antenna mostró que solo el 0,2% del total de suscriptores de Netflix en Estados Unidos optó por la suscripción con publicidad.

Por su parte, Digiday reportó en diciembre que Netflix estaba devolviendo el dinero a los anunciantes debido a que no se cumplieron las metas de audiencia prometidas. Durante su primer mes, el plan con publicidad sirvió solo el 80% de las visualizaciones de anuncios.

La idea de que el Netflix Básico con anuncios impulsaría las nuevas suscripciones no ha resultado, al menos en sus primeros meses.

El plan de Netflix con anuncios es popular en España, pese a sus limitantes

Las razones de esto pueden ser varias, aunque la más evidente es que no es una opción competitiva para atraer nuevos usuarios. En términos de precio, es apenas 2 euros (30 MXN) más barato que la opción sin publicidad. Aunque ambos comparten la misma calidad de reproducción y número de dispositivos activos, el Netflix Básico con anuncios no permite descargar series o películas.

Esta característica es muy importante para los usuarios que viajan constantemente o que viven en regiones donde el internet no es estable. La posibilidad de bajar uno o varios capítulos de tu serie favorita para verlos más tarde es imposible en el plan con anuncios. Sumado a eso, el catálogo de contenido es entre 5 y 10% menor comparado con el resto de planes.

Pese a lo anterior, el plan barato de Netflix con publicidad parece ser popular entre los nuevos suscriptores en España. Si los números resultan este año, la empresa podría revertir la espiral de pérdidas económicas experimentada en los trimestres anteriores. Una suscripción basada en anuncios también sería una alternativa para quienes ya no pueden compartir su cuenta.

El estudio de Kantar también arroja datos interesantes de Disney+, que se convirtió en el servicio más importante durante el último trimestre de 2022 al captar 20% de los abonados en servicios de video en streaming. La plataforma superó a HBO Max en su carrera por el tercer puesto en España, aunque el análisis se efectuó antes del estreno de The Last of Us.

El gran vencedor en la guerra del streaming fue Amazon Prime Video, quien se hizo con el 61,5% de las nuevas suscripciones. Eso fue posible gracias a series como El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder y The Boys, así como a la percepción de que tiene una relación de calidad-precio cada vez mejor. Según Kantar, uno de cada 10 nuevos abonados de Prime Video provenía de un servicio de la competencia.

