Warner Bros. Discovery hará más películas inspiradas en El señor de los anillos. Esta noticia se ha producido en un contexto en el que la compañía se encuentra en reestructuración. Hace unos meses, habló sobre la posibilidad de retomar viejas franquicias para explotarlas nuevamente. Ese proceso ya ha comenzado.

Si se integra la obra cinematográfica y escrita de El señor de los anillos, podría tratarse de una las producciones artísticas más importantes de la humanidad. No solo porque los libros de J. R. R. Tolkien han acompañado a miles de lectores fascinados por los relatos de fantasía, sino también porque la adaptación de Peter Jackson puede ser considerada como una de las mejores trilogías de la historia del cine.

Eso hace que cualquier proyecto relacionado con El señor de los anillos genere tanto interés como sospechas. Lo primero explica que siempre exista la curiosidad de ver una nueva adaptación vinculada con ese universo. Lo segundo, en este caso, se vincula con la sensación de que, antes que con el cultivo de una historia y una franquicia, el desarrollo de nuevas películas tiene que ver con un fin comercial.

Los Anillos de Poder es una de las mejores series del Universo Tolkien Ver Los Anillos de Poder con tu suscripción a Prime Video

Más películas sobre El señor de los anillos

Warner Bros. Discovery no ha compartido muchos detalles sobre esta iniciativa. La idea que se conoce de manera pública es la de explorar historias que se sugirieron en la trilogía dirigida por Peter Jackson, pero que no fueron abordadas. Es decir, antes que ir a un tramo específico de los libros, la referencia inmediata será la obra cinematográfica.

No parece una tarea sencilla. No solo por el reto narrativo que implica, sino también porque, desde agosto de 2022, Embracer Group tiene el poder sobre Middle-earth Enterprises, la empresa encargada de explorar la propiedad intelectual de El señor de los anillos y de El Hobbit. En particular, Embracer Group gestiona los derechos de El señor de los anillos a través de otra compañía, Freemode.

El CEO de esta última empresa, Lee Guinchard, explicó lo siguiente en relación con la iniciativa de hacer nuevas películas:

“Entendemos lo apreciadas que son estas obras y, trabajando junto con nuestros socios en New Line Cinema y Warner Bros., pretendemos honrar el pasado, mirar hacia el futuro y apegarnos al más alto nivel de calidad y valores de producción”. Lee Guinchard

La apuesta resulta ilusionante. Pero, ¿es factible que se logre? Los antecedentes más recientes invitan a tener un poco de prudencia.

El Hobbit y Los anillos de poder, intentos fallidos

Después de El señor de los anillos, Peter Jackson se embarcó en otro gran proyecto inspirado en la obra de J. R. R. Tolkien: la trilogía de El Hobbit. Esta saga de películas exploró una historia previa a todo lo mostrado antes. El resultado no fue satisfactorio. Quizá porque el recuerdo de las anteriores producciones estaba muy presente todavía y esto pudo haber condicionado la experiencia de los espectadores.

La última película de El Hobbit fue estrenada en 2014. Desde entonces, no ha habido nuevos proyectos relacionados con la mitología de El señor de los anillos hasta Los anillos de poder, la serie impulsada por Amazon Prime Video y lanzada en 2022. De momento, los resultados de esta adaptación en formato televisivo son peores que los de las otras películas mencionadas.

El señor de los anillos: los anillos de poder tiene una puesta en escena poderosa; es cinematográfica, aunque se esté transmitiendo en formato televisivo. Sin embargo, su guion no es sólido y deja personajes a medio construir y múltiples inconveniencias. A esto se suma que Amazon Prime Video ha apostado por tomarse algunas licencias narrativas que han irritado a los seguidores más apegados al canon. ¿El resultado? Una primera temporada irregular.

Aunque Warner Bros. Discovery no tenga nada que ver con ese proyecto de Amazon Prime Video, en el imaginario colectivo ya están instalados ambos intentos fallidos. Este aspecto no debería ser omitido por la primera de las compañías mencionadas, que se expone a explotar una mitología en un momento en el que, quizá, los espectadores están fatigados de ella debido a la desazón de las propuestas citadas.

El riesgo de perjudicar el legado de El señor de los anillos

El señor de los anillos: la comunidad del anillo se estrenó en 2001. Con la entrada del nuevo siglo también llegó a la industria del cine una franquicia que en ese momento no se imaginaba como una saga histórica. Esa primera entrega dejó sentadas las bases de un relato que, a través de Las dos torres y El retorno del rey, sus secuelas, no paró de crecer en emotividad y épica.

Era un momento donde las redes sociales no tenían la influencia que tienen en la actualidad; en el que las entradas al cine aún se compraban en la taquilla, sin opción digital, tal vez tras revisar la cartelera en los periódicos. El señor de los anillos, como saga, surgió en un tiempo, también, en el que la experiencia cinematográfica no competía con el streaming y los cambios en los hábitos de consumo (sobre todo, después de la pandemia por la COVID-19).

Mediante toda la saga de El señor de los anillos, los espectadores vieron el crecimiento de personajes que se convirtieron en figuras entrañables. Incluso Gollum, un ser despreciable, lleno de envidia y odio, tuvo una justificación a sus deseos y ambiciones. ¿Qué ocurrió con él? Terminó convertido, como otros, en una referencia pop clásica: “¡my precious!”.

Su ejemplo sirve para recordar que, aun en los casos menos épicos, brillantes y conmovedores, esta trilogía supo ganarse un espacio en la memoria colectiva. En cuanto a épica, batallas como la ocurrida en El Abismo de Helm se pueden rastrear en distintas producciones que la tomaron de referencia; quizá la más representativa sea el enfrentamiento contra los caminantes blancos ocurrido en Invernalia durante la temporada 8 de Juego de Tronos.

El peso de la historia

Volver sobre El señor de los anillos es revivir parte de esa tradición y legado. Al mismo tiempo, tener que asumir ese peso y su influencia sobre los espectadores. Una de las ideas que tiene Warner Bros. Discovery para este proyecto de nuevas películas es incorporar, de nuevo, a Peter Jackson. Puede ser un buen punto de partida: es probable que nadie en la industria del cine conozca esa franquicia como él.

Sin embargo, en el caso de que esa historia se explote de forma constante, sacando películas como quien produce gominolas, la grandeza de aquella primera trilogía podría perderse entre tanto ruido. Ya no se trata de una cuestión de gustos personales. La saga de El señor de los anillos, multipremiada en los Óscar, tiene un espacio en la historia del cine al que convendría no faltarle al respeto.

Prueba Amazon Prime Video totalmente gratis durante 30 días y disfruta del catálogo completo de la plataforma sin límites. Solo con darte de alta tendrás acceso instantáneo a las mejores películas y series, además de envíos gratis en Amazon y otras ventajas. Prueba gratis Prime Video

Esa es la dimensión de la apuesta que quiere hacer Warner Bros. Discovery: ser consciente de que quizá nada de lo que haga sobre El señor de los anillos supere aquella primera trilogía y, sin embargo, querer hacerlo pensando en que vale la pena. Puede que no. Aunque en caso de que se generen muchos millones de dólares, todo lo anterior importe poco para los responsables de las cuentas.

También en Hipertextual:

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente