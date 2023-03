La carne cultivada en laboratorio se presenta como una gran alternativa futura, tanto para personas vegetarianas como para aquellas que quieran combatir el cambio climático desde la cocina. Son muchas las compañías que ya la han producido. Pero, hasta ahora, nadie la había creado a partir de un animal extinto, como el mamut. Puede parecer ciencia ficción, pero es precisamente lo que ha hecho una compañía australiana, llamada Vow.

De hecho, no se han limitado solo a producir carne cultivada de mamut. También han cocinado unas albóndigas con ella. De momento ha sido solo una prueba, pero en un futuro esperan hacerlo con más animales, tanto vivos como extintos. Sería una forma interesante de comer animales exóticos, sin la necesidad de dañarlos.

Pero no han escogido el mamut por casualidad, sino precisamente porque estos animales fueron víctimas del cambio climático. Un cambio climático que, al contrario que el actual, no tuvo nada que ver con el ser humano. Pero, aun así, ocurrió tan rápido que no les dio tiempo a adaptarse. El suyo es un ejemplo de lo que puede pasar en la actualidad si no buscamos nuevas fuentes de alimentación. Ahí entra en juego la carne cultivada, por eso han decidido hacer esta rocambolesca combinación.

Carne cultivada de animales extintos, extraño pero no descabellado

La carne cultivada es aquella que se obtiene en el laboratorio a partir de células musculares extraídas del animal en cuestión. Por lo tanto, no hace falta sacrificar al animal, basta con una biopsia.

En el caso de animales extintos, hay algunos suficientemente bien conservados como para extraer una biopsia. Es el caso del mamut, aunque se deben hacer algunas modificaciones. Concretamente, lo que hicieron estos científicos fue extraer la secuencia de ADN de una proteína muscular de este animal extinto. No estaba totalmente conservada, por lo que había algunas lagunas en la secuencia, que se completaron con ADN de elefante. Finalmente, se introdujo en células madre progenitoras del músculo, extraídas de embriones de oveja. Desde ese punto, el procedimiento fue como con cualquier carne cultivada.

Por eso, una vez que la tuvieron, podían cocinar cualquier cosa con ella. En este caso eligieron albóndigas, pero podría haber sido otro plato.

Alta cocina con animales exóticos

Según han explicado en Food Dive los responsables de esta empresa, su objetivo es obtener carne cultivada con animales exóticos, no necesariamente extintos. Por ejemplo, cebra, yak o tortuga de las Galápagos.

Creen que quizás la población general podría ser reacia a probarla. No obstante, podría ser interesante para restaurantes de alta cocina. En estos es más habitual encontrar a personas dispuestas a probar cosas nuevas y a pagar por ello.

¿Por qué se extinguió el mamut?

Hay varios animales extintos que podrían haberse elegido. Sin embargo, estos científicos escogieron fabricar carne extinta de mamut por su relación con el cambio climático.

Cabe decir que el mamut lanudo se alimentaba generalmente de hierba. Era capaz de apartar la nieve y quedarse con las hojas aún tiernas de los pastizales helados. Sin embargo, con la llegada del cambio climático, los icebergs se derritieron, inundando la hierba de la que se alimentaban. Además, muchos pastizales fueron sustituidos por árboles, más adaptados a los humedales. El mamut se quedó sin nada para comer. Además, los primeros humanos comenzaban a cazarlos, pero ese no fue el motivo principal. Sin duda fue el cambio climático.

Por eso, ahora la carne de mamut resulta tan útil para recordarnos los daños que puede hacer el cambio climático que nosotros estamos provocando. Tenemos que cambiar nuestra forma de alimentarnos. Quizás comer albóndigas de mamut no sea la solución, pero la carne cultivada en laboratorio puede ser una buena opción en un futuro.

