Jurassic Park ya nos advirtió de los peligros de revivir especies extintas. Sin embargo, una empresa, Colossal Laboratories & Biosciences, quiere crear un híbrido de mamut lanudo y elefante asiático. Esto plantea muchas incógnitas, desde cómo puede hacerse hasta si es ético dar vida a estos futuros embriones. La desextinción de los animales podría estar más cerca de lo que pensamos, ¿o no?

Pero comencemos por el principio de esta historia. Hace apenas unos días, Colossal Laboratories & Biosciences anunciaba su peculiar idea de crear un "elefante resistente al frío con todos los rasgos biológicos fundamentales del mamut lanudo". Los investigadores apuntan, entre otras cosas, que puede ayudar a avanzar en la ingeniería genética, según recoge The Washington Post.

El proceso para crear un mamut

La empresa tiene claro cómo va a ser el proceso para crear un primer mamut; después, probablemente, vendrán más. El proceso implica editar el ADN del elefante asiático insertando rasgos del mamut lanudo. Después se procederá a crear, de manera similar a como se hizo con la oveja Dolly, un embrión híbrido de mamut lanudo y elefante asiático. En realidad, el resultado final no será exactamente un mamut lanudo; pero se le parecerá bastante.

Colossal Laboratories & Biosciences ha recibido una inversión de 15 millones de dólares

Tras crear el embrión, está previsto que se implante en un elefante africano. El embarazo, si llega a buen puerto, durará unos dos años. Y, después, tendremos lo más parecido a un mamut lanudo que hemos visto en miles de años. No olvidemos estos mamíferos se extinguieron en Europa hace unos 12.000 años.

El proceso parece sencillo; pero no lo será. Para todo este proyecto, Colossal Laboratories & Biosciences ha recibido una inversión de 15 millones de dólares (alrededor de 12,75 millones de euros). Pero ¿cuándo veremos al mamut? En principio, la empresa quiere tener una primera cría dentro de seis años, aunque reconocen que es un plazo un poco optimista.

¿Es ético?

La idea de Colossal Laboratories & Biosciences no es quedarse en el mamut lanudo; pretender dar vida, como si del doctor Frankenstein se tratase, a una (larga) lista de animales extintos con la idea de mantener ecosistemas que podrían desaparecer con el cambio climático. Sin embargo, una cosa es lo que esta empresa pretenda y, otra muy distinta, lo que pueda conseguir añadiendo animales extintos a ecosistemas actuales. Y aquí es donde la opinión de lo expertos en ética es tan importante.

Para que haya un verdadero impacto medioambiental sería necesaria una gran manada de mamuts lanudos, según señala en The Washington Post Christopher Preston, profesor de ética y filosofía del medioambiente en la Universidad de Montana. Y es que hay otras formas de conservación que ya han sido probadas y que necesitan financiación: "Deberíamos asegurarnos de que esos reciben suficientes recursos, en lugar de desviar la atención por la distracción de un proyecto como la desextinción", indicó el profesor. "Me resulta muy difícil pensar que la idea de poder desextinguir un mamut lanudo sea una solución tecnológica para cualquier cosa que necesite solución en el próximo siglo".

Desarrollo científico vs. ética

Por su parte, Paul Thompson, titular de la Cátedra W.K. Kellogg de Ética Agrícola, Alimentaria y Comunitaria de la Universidad del Estado de Michigan; señaló a The Washington Post que investigaciones como está pueden ayudar a desarrollar y hacer avanzar la ciencia. Sin embargo, esta idea de crear mamuts lanudos también parece frívola.

Por tanto, parece que en este caso crear un mamut podría ayudar al avance científico. Sin embargo, dejar que los embriones crezcan quizás no es la mejor de las opciones. Un análisis bioético más profundo quizás sería necesario para terminar de tomar una decisión.

En definitiva, conseguir un híbrido de mamut lanudo y elefante asiático puede ayudar a desarrollar la ingeniería genética y hacer que demos pasos hacia adelante en este campo de la ciencia. Sin embargo, todavía queda afinar el por qué hacerlo. Parece que para mantener ecosistemas y evitar el cambio climático un par de mamuts no son suficientes. Solo el tiempo dirá en qué queda la idea de esta empresa. Por el momento, todavía queda mucha investigación que hacer por su parte antes de tomar la decisión de si seguir adelante con los embriones que consigan crear o no. Pero no dejemos caer en el olvido lo que sucedió con los dinosaurios de cierta película.